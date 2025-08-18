Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковушкой в Хмельницкой области: 20 пострадавших
Киев • УНН
В Хмельницкой области вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 20 человек, среди них один ребенок 2012 года рождения.
В Хмельницкой области рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, 20 человек пострадали, сообщили в ГСЧС в понедельник, пишет УНН.
Детали
Как указано, ДТП произошло 17 августа в 15:40 вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района.
В результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 20 человек, из них 1 ребенок (2012 г.р.)
По данным ГУ ГСЧС в области, столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Hyundai. По данным регионального управления ГСЧС, "в результате ДТП травмировались 18 человек, среди которых - двое несовершеннолетних".
Спасатели помогли медикам транспортировать пострадавших для оказания помощи и дальнейшей госпитализации.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.
