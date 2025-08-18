$41.450.00
Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковушкой в Хмельницкой области: 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

В Хмельницкой области вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района столкнулись рейсовый микроавтобус и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 20 человек, среди них один ребенок 2012 года рождения.

Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковушкой в Хмельницкой области: 20 пострадавших

В Хмельницкой области рейсовый микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, 20 человек пострадали, сообщили в ГСЧС в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как указано, ДТП произошло 17 августа в 15:40 вблизи села Мицевцы Каменец-Подольского района.

В результате столкновения рейсового микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 20 человек, из них 1 ребенок (2012 г.р.)

- сообщили в ГСЧС.

По данным ГУ ГСЧС в области, столкнулись рейсовый микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Hyundai. По данным регионального управления ГСЧС, "в результате ДТП травмировались 18 человек, среди которых - двое несовершеннолетних".

Спасатели помогли медикам транспортировать пострадавших для оказания помощи и дальнейшей госпитализации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Ребенок
Хмельницкая область
Каменец-Подольский