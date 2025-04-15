Кам'янець-Подільський

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25836 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 155221 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 135543 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138440 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 134265 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134347 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196234 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77557 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164636 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116920 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 45524 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 58134 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63394 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54045 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 35099 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 14933 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 24851 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 54600 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 63908 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 155238 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 7622 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13127 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15052 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110702 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112262 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Кам'янець-Подільський

Новини по темi

Двох агентів рф затримали за вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, де загинув кур'єр

Двох агентів фсб затримали за організацію вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, де загинув кур'єр і поранено 8 осіб. Зловмисники "втемну" використали службу доставки для здійснення теракту.

Війна • 17 лютого, 08:46 • 25525 перегляди

СБУ про теракти, які вчиняють завербовані агенти: ворог підриває виконавців дистанційно

СБУ розкрила нову тактику російських спецслужб - дистанційний підрив вибухових пристроїв разом із виконавцями. З початку 2024 року виявлено 497 осіб, причетних до диверсій.

Війна • 5 лютого, 15:46 • 29565 перегляди

Нацполіція про теракти щодо поліцейських та Сил оборони: за ними стоять спецслужби рф

Голова Нацполіції повідомив про 9 фактів диверсій, з яких 3 стосувалися замаху на поліцейських. Спецслужби рф вербують переважно молодь до 20 років, обіцяючи гроші, але часто ліквідовують завербованих.

Війна • 5 лютого, 14:59 • 27056 перегляди

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: мер повідомив про поранених медиків

На території ТЦК та СП у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. Внаслідок інциденту одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Суспільство • 5 лютого, 14:16 • 23618 перегляди

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: в ОВА повідомили про одного загиблого та 4 поранених

У Кам'янець-Подільському територіальному центрі комплектування стався вибух. За даними голови ОВА, одна людина загинула, четверо отримали поранення, причини події з'ясовуються.

Суспільство • 5 лютого, 12:47 • 25106 перегляди

Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: в обласному центрі комплектування заявили, що дані про постраждалих з'ясовуються

На території Кам'янець-Подільського ТЦК стався вибух близько 13:10. Наразі територію оточено, з'ясовують обставини події та інформацію про постраждалих.

Суспільство • 5 лютого, 12:25 • 23358 перегляди

У одному з ТЦК Кам'янця-Подільського стався вибух

У приміщенні територіального центру комплектування в Кам'янці-Подільському стався вибух. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.

Суспільство • 5 лютого, 11:55 • 23155 перегляди

У київських школах осінні канікули стартують 28 жовтня

Осінні канікули у Києві триватимуть з 28 жовтня по 3 листопада. Під час канікул працюватимуть гуртки та проводитимуться компенсаторні заняття, а вчителі матимуть можливість підвищити кваліфікацію.

Київ • 24 жовтня, 12:01 • 16536 перегляди

Призначено додаткові потяги на популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів

На популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів призначено додаткові потяги для дитячих груп та інших пасажирів. Рейси відбудуться 25-31 жовтня, квитки вже доступні у продажу.

Суспільство • 16 жовтня, 10:52 • 16773 перегляди

"Укрзалізниця" призначає додаткові рейси до Кам'янця-Подільського на осінні канікули

"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси поїзда №239/240 Київ-Кам'янець-Подільський-Київ 24, 28 та 31 жовтня. Продаж квитків на ці рейси вже розпочато, у складі поїзда є вагони всіх типів.

Суспільство • 14 жовтня, 13:24 • 18508 перегляди

На Хмельниччині відкрили вже другий центр рекрутингу ЗСУ

У Кам'янці-Подільському відкрито 41-й центр рекрутингу української армії. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю, надаючи консультації та можливість добровільно приєднатися до Сил оборони.

Суспільство • 9 жовтня, 13:35 • 12736 перегляди

На Хмельниччині засудили священнослужителя УПЦ за "п'яну" ДТП із загиблим

Священнослужитель УПЦ був засуджений за те, що влаштував автомобільну аварію зі смертельними наслідками, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння в Хмельницькій області.

Кримінал та НП • 10 червня, 11:04 • 13980 перегляди

На Хмельниччині вночі горіло придорожнє кафе

Пожежники ліквідували пожежу в придорожньому кафе площею 80 кв. м у селі Міцівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, не допустивши подальшого поширення.

Кримінал та НП • 8 червня, 10:14 • 18437 перегляди

Конфлікт інтересів: мера Кам’янця-Подільського визнано винним

Міського голову Кам'янця-Подільського Михайла Посітка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, накладено штраф у розмірі 6800 грн, а відомості про нього буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Кримінал та НП • 16 квітня, 13:02 • 10349 перегляди

Суд зобов'язав УПЦ звільнити храми в Переяславі та Кам'янці-Подільському

Верховний Суд України зобов'язав Українську Православну Церкву звільнити культові споруди в Переяславі та Кам'янці-Подільському, залишивши в силі рішення судів попередніх інстанцій про передачу майна під контроль держави.

Суспільство • 11 квітня, 03:22 • 130429 перегляди

У Києві внаслідок ракетної атаки восьмеро постраждалих

Вісім людей отримали поранення в результаті нічного ракетного обстрілу Києва, в результаті якого спалахнули пожежі в житлових і нежитлових будівлях у кількох районах міста.

Війна • 21 березня, 04:15 • 65691 перегляди

Українські воїни завдали удару по опорному пункту загарбників, "привітавши" 700-ми кг вибухової речовини: відео

Українські сапери з 48-ї Кам'янець-Подільської бригади завдали удару по російському опорному пункту, застосувавши понад 700 кг вибухівки з системи УР-77 "Метеорит", йдеться у повідомленні Генерального штабу України.

Війна • 23 лютого, 13:15 • 25865 перегляди