Кам'янець-Подільський

Конфлікт інтересів: мера Кам’янця-Подільського визнано винним

Міського голову Кам'янця-Подільського Михайла Посітка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, накладено штраф у розмірі 6800 грн, а відомості про нього буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.