Двох агентів фсб затримали за організацію вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському, де загинув кур'єр і поранено 8 осіб. Зловмисники "втемну" використали службу доставки для здійснення теракту.
СБУ розкрила нову тактику російських спецслужб - дистанційний підрив вибухових пристроїв разом із виконавцями. З початку 2024 року виявлено 497 осіб, причетних до диверсій.
Голова Нацполіції повідомив про 9 фактів диверсій, з яких 3 стосувалися замаху на поліцейських. Спецслужби рф вербують переважно молодь до 20 років, обіцяючи гроші, але часто ліквідовують завербованих.
На території ТЦК та СП у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. Внаслідок інциденту одна людина загинула, четверо отримали поранення.
У Кам'янець-Подільському територіальному центрі комплектування стався вибух. За даними голови ОВА, одна людина загинула, четверо отримали поранення, причини події з'ясовуються.
На території Кам'янець-Подільського ТЦК стався вибух близько 13:10. Наразі територію оточено, з'ясовують обставини події та інформацію про постраждалих.
У приміщенні територіального центру комплектування в Кам'янці-Подільському стався вибух. Деталі інциденту наразі з'ясовуються.
Осінні канікули у Києві триватимуть з 28 жовтня по 3 листопада. Під час канікул працюватимуть гуртки та проводитимуться компенсаторні заняття, а вчителі матимуть можливість підвищити кваліфікацію.
На популярні маршрути Київ-Ужгород та Київ-Львів призначено додаткові потяги для дитячих груп та інших пасажирів. Рейси відбудуться 25-31 жовтня, квитки вже доступні у продажу.
"Укрзалізниця" запускає додаткові рейси поїзда №239/240 Київ-Кам'янець-Подільський-Київ 24, 28 та 31 жовтня. Продаж квитків на ці рейси вже розпочато, у складі поїзда є вагони всіх типів.
У Кам'янці-Подільському відкрито 41-й центр рекрутингу української армії. Центр працюватиме з понеділка по п'ятницю, надаючи консультації та можливість добровільно приєднатися до Сил оборони.
Священнослужитель УПЦ був засуджений за те, що влаштував автомобільну аварію зі смертельними наслідками, перебуваючи за кермом в стані алкогольного сп'яніння в Хмельницькій області.
Пожежники ліквідували пожежу в придорожньому кафе площею 80 кв. м у селі Міцівці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області, не допустивши подальшого поширення.
Міського голову Кам'янця-Подільського Михайла Посітка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, накладено штраф у розмірі 6800 грн, а відомості про нього буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
Верховний Суд України зобов'язав Українську Православну Церкву звільнити культові споруди в Переяславі та Кам'янці-Подільському, залишивши в силі рішення судів попередніх інстанцій про передачу майна під контроль держави.
Вісім людей отримали поранення в результаті нічного ракетного обстрілу Києва, в результаті якого спалахнули пожежі в житлових і нежитлових будівлях у кількох районах міста.
Українські сапери з 48-ї Кам'янець-Подільської бригади завдали удару по російському опорному пункту, застосувавши понад 700 кг вибухівки з системи УР-77 "Метеорит", йдеться у повідомленні Генерального штабу України.