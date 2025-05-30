Сутичка між місцевими і представниками ТЦК у Кам'янці-Подільському: у центрі комплектування вийшли із новою заявою

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки оприлюднили нову заяву щодо конфлікту між місцевими жителями та військовослужбовцями мобільної групи оповіщення. Зокрема в ТЦК нагадали, що за перешкоджання законним діям військових є кримінальним правопорушенням, пише УНН з посиланням на заяву Хмельницького ОТЦК та СП у Facebook.

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"Вчора в місті Кам’янець-Подільський група громадян здійснила блокування автомобіля мобільної групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, пошкодила службове авто та вчинила дії, що можуть кваліфікуватися як насильство щодо службових осіб. На місце було викликано правоохоронні органи та представників військової служби правопорядку", - говориться в повідомленні Хмельницького ОТЦК та СП.

У ТЦК наголосили, що перешкоджання законним діям військових формувань, а надто завдання тілесних ушкоджень чи пошкодження військового майна є кримінальним правопорушенням, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, зокрема: стаття 114-1 ККУ - Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України; стаття 345 ККУ - Насильство або погроза щодо військовослужбовця; стаття 194 ККУ - Умисне знищення або пошкодження майна.

"Варто пам’ятати, що в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки сьогодні служать ті самі воїни, які ще донедавна боронили країну на передовій. Багато з них були переведені до територіального центру комплектування та соціальної підтримки після отримання поранень або контузій. Вони - ветерани бойових дій, які продовжують свою службу для оборони країни на іншому фронті", - нагадали в ТЦК.

Представники ТЦК звернулися до громадян із закликом не допустити повторення протиправних дій та нагадали, що ворог України знаходиться по той бік фронту.

"Ми звертаємося до громадян України: не допустіть повторення ганебної практики зневаги до власного війська. Пам’ятайте, ворог - по той бік фронту, а не в українському однострої", - зазначили в ТЦК.

Там також додали, що випадки протидії мобілізаційним заходам та публічне приниження військовослужбовців шкодять єдності держави та грають на руку ворожій пропаганді.

Занепокоєння з приводу цієї ситуації висловило Оперативне командування "Захід". Там нагадали, що від початку2025 року було зафіксовано 12 подібних випадків.

"Оперативне командування "Захід" з глибоким занепокоєнням констатує почастішання випадків протиправного перешкоджання законній діяльності підрозділів Збройних Сил України в окремих регіонах зони нашої відповідальності. Від початку 2025 року нами зафіксовано 12 подібних інцидентів, частина з яких супроводжувалася агресією, нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцям та пошкодженням майна", - говориться у повідомленні.

Доповнення

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП повідомили, що у Кам’янці-Подільському Хмельницької області ввечері у четвер, 29 травня, сталася масова сутичка між місцевими мешканцями, представниками ТЦК та поліцією.

У Кам'янці-Подільському близько 100 осіб заблокували авто ТЦК, сталася сутичка: що відомо