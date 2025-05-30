У Кам'янці-Подільському близько 100 осіб заблокували авто ТЦК, сталася сутичка: що відомо

У Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) ввечері у четвер, 29 травня, сталася масова сутичка між місцевими мешканцями, представниками ТЦК та поліцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та допис Хмельницького обласного ТЦК та СП у Facebook.

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За даними місцевих ЗМІ, "якогось чоловіка посадили силою в авто, а коли рушили, то нібито наїхали на жінку", що викликало обурення серед перехожих, які почали конфлікт.

У ТЦК назвали випадок "грубим перешкоджанням законній діяльності представників Збройних сил України".

Група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ - йдеться у повідомленні Хмельницького обласного ТЦК.

Там додали, що "у час, коли вся країна боронить свою незалежність, подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників Збройних Сил України підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору".

Нагадаємо

Напередодні на Київщині у Вишневому 27-річний чоловік напав на військовослужбовця, який разом із поліцією проводив перевірку військово-облікових документів. Він розпилив газ дратівливої дії в обличчя військового.

Раніше у Черкасах стався напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Поліція затримала групу підозрюваних - серед них троє чоловіків та одна жінка, усім чотирьом загрожує до п'яти років позбавлення волі.

На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух біля авто