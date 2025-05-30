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У Кам'янці-Подільському близько 100 осіб заблокували авто ТЦК, сталася сутичка: що відомо

Київ • УНН

 • 516 перегляди

У Кам'янці-Подільському сталася масова сутичка між місцевими, ТЦК та поліцією. За даними ЗМІ, конфлікт виник через інцидент з насильним затриманням чоловіка.

У Кам'янці-Подільському близько 100 осіб заблокували авто ТЦК, сталася сутичка: що відомо

У Кам’янці-Подільському (Хмельницька область) ввечері у четвер, 29 травня, сталася масова сутичка між місцевими мешканцями, представниками ТЦК та поліцією. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки та допис Хмельницького обласного ТЦК та СП у Facebook.

Деталі

За даними місцевих ЗМІ, "якогось чоловіка посадили силою в авто, а коли рушили, то нібито наїхали на жінку", що викликало обурення серед перехожих, які почали конфлікт.

У ТЦК назвали випадок "грубим перешкоджанням законній діяльності представників Збройних сил України".

Група громадян чисельністю близько 100 осіб заблокувала службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За наявною інформацією, транспортний засіб було пошкоджено (порізано шини), а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ

- йдеться у повідомленні Хмельницького обласного ТЦК.

Там додали, що "у час, коли вся країна боронить свою незалежність, подібні прояви саботажу чи агресії проти законних дій представників Збройних Сил України підривають внутрішню безпеку та грають на руку агресору".

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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