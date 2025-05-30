В Каменце-Подольском около 100 человек заблокировали авто ТЦК, произошла стычка: что известно

В Каменце-Подольском (Хмельницкая область) вечером в четверг, 29 мая, произошло массовое столкновение между местными жителями, представителями ТЦК и полицией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики и сообщение Хмельницкого областного ТЦК и СП в Facebook.

Детали

По данным местных СМИ, "какого-то мужчину посадили силой в авто, а когда тронулись, то якобы наехали на женщину", что вызвало возмущение среди прохожих, которые начали конфликт.

В ТЦК назвали случай "грубым препятствованием законной деятельности представителей Вооруженных сил Украины".

Группа граждан численностью около 100 человек заблокировала служебный автомобиль группы мобильного оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления выполнению служебных обязанностей представителями ВСУ - говорится в сообщении Хмельницкого областного ТЦК.

Там добавили, что "в то время, когда вся страна защищает свою независимость, подобные проявления саботажа или агрессии против законных действий представителей Вооруженных Сил Украины подрывают внутреннюю безопасность и играют на руку агрессору".

Напомним

Накануне на Киевщине в Вишневом 27-летний мужчина напал на военнослужащего, который вместе с полицией проводил проверку военно-учетных документов. Он распылил газ раздражающего действия в лицо военного.

Ранее в Черкассах произошло нападение на военнослужащих ТЦК и СП. Полиция задержала группу подозреваемых - среди них трое мужчин и одна женщина, всем четырем грозит до пяти лет лишения свободы.

В Харьковской области военный ТЦК потерял кисть из-за взрыва возле авто