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В Харьковской области военный ТЦК потерял кисть из-за взрыва возле авто

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Военнослужащий ТЦК в Харьковской области получил тяжелую травму из-за взрыва неизвестного предмета возле его автомобиля. Ему ампутировали кисть руки, открыто уголовное производство.

В Харьковской области военный ТЦК потерял кисть из-за взрыва возле авто

В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета получил тяжелую травму военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.

... военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он  нашел возле своего автомобиля 

- говорится в сообщении.

По информации ТЦК, военному оказали экстренную медицинскую помощь, врачи были вынуждены  ампутировать кисть руки. Угрозы жизни военнослужащего нет, и сейчас он находится под наблюдением медиков. 

Жаль, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу 

- указано в заметке.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. По факту инцидента открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

Сообщается, в Харьковском областном и подчиненных районных ТЦК и СП уже начаты дополнительные инструктажи по безопасности и обращению со взрывоопасными и подозрительными предметами.

В Харькове работник ТЦК получил подозрение за то, что ударил мужчину во время проверки документов21.05.25, 14:52 • 3986 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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