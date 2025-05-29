В Харьковской области военный ТЦК потерял кисть из-за взрыва возле авто
Киев • УНН
Военнослужащий ТЦК в Харьковской области получил тяжелую травму из-за взрыва неизвестного предмета возле его автомобиля. Ему ампутировали кисть руки, открыто уголовное производство.
В Харьковской области в результате взрыва неизвестного предмета получил тяжелую травму военнослужащий одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщили в Харьковском областном ТЦК и СП в Facebook, пишет УНН.
... военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля
По информации ТЦК, военному оказали экстренную медицинскую помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть руки. Угрозы жизни военнослужащего нет, и сейчас он находится под наблюдением медиков.
Жаль, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу
Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. По факту инцидента открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.
Сообщается, в Харьковском областном и подчиненных районных ТЦК и СП уже начаты дополнительные инструктажи по безопасности и обращению со взрывоопасными и подозрительными предметами.
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