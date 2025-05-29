На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух біля авто

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмета отримав тяжку травму військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

... військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля - йдеться в повідомленні.

За інформацією ТЦК, військовому надали екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені ампутувати кисть руки. Загрози життю військовослужбовця немає, і наразі він перебуває під наглядом медиків.

Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу - зазначено в дописі.

Причини та обставини вибуху встановлюються. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Повідомляється, у Харківському обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП вже розпочато додаткові інструктажі з безпеки та поводження з вибухонебезпечними й підозрілими предметами.

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