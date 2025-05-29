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На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух біля авто

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Військовослужбовець ТЦК на Харківщині отримав тяжку травму через вибух невідомого предмета біля його автомобіля. Йому ампутували кисть руки, відкрито кримінальне провадження.

На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух біля авто

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмета отримав тяжку травму військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП у Facebook, пише УНН.

... військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він  знайшов біля свого автомобіля 

- йдеться в повідомленні.

За інформацією ТЦК, військовому надали екстрену медичну допомогу, лікарі були вимушені  ампутувати кисть руки. Загрози життю військовослужбовця немає, і наразі він перебуває під наглядом медиків. 

Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу 

- зазначено в дописі.

Причини та обставини вибуху встановлюються. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

Повідомляється, у Харківському обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП вже розпочато додаткові інструктажі з безпеки та поводження з вибухонебезпечними й підозрілими предметами.

У Харкові працівник ТЦК отримав підозру за те, що вдарив чоловіка під час перевірки документів21.05.25, 14:52 • 3986 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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