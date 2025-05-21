У Харкові працівник ТЦК отримав підозру за те, що вдарив чоловіка під час перевірки документів

Правоохоронці у Харкові повідомили про підозру працівнику ТЦК та СП, який застосував фізичну силу до чоловіка під час перевірки документів. Військовослужбовцю загрожує до п'яти років за ґратами. Про це повідомила поліція Харківської області, передає УНН.

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Як розповіли у поліції, 11 травня під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі застосували фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

Інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Потерпілий, місцевий вчитель історії, звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину.

Працівнику ТЦК та СП за результатами слідчих дій повідомлено про підозру.

Подію зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як додали правоохоронці, санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо

У Харкові військовослужбовець ТЦК застосував силу до чоловіка під час перевірки документів. Інцидент виник, як стверджується, через провокації з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засудили поведінку військовослужбовця, який допустив, щоб суперечка переросла у фізичне протистояння.