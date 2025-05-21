В Харькове работник ТЦК получил подозрение за то, что ударил мужчину во время проверки документов

Правоохранители в Харькове сообщили о подозрении сотруднику ТЦК и СП, который применил физическую силу к мужчине во время проверки документов. Военнослужащему грозит до пяти лет за решеткой. Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Как рассказали в полиции, 11 мая во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой мужчины в военной форме применили физическую силу к гражданину во время проверки документов.

Инцидент произошел в Харькове во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных. Пострадавший, местный учитель истории, обратился в полицию с заявлением о совершении преступления.

Сотруднику ТЦК и СП по результатам следственных действий сообщено о подозрении.

Событие зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Как добавили правоохранители, санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним

В Харькове военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине во время проверки документов. Инцидент возник, как утверждается, из-за провокаций со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осудили поведение военнослужащего, который допустил, чтобы спор перерос в физическое противостояние.