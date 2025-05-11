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Військовий вдарив чоловіка в Харкові під час перевірки документів: що кажуть в ТЦК

Київ • УНН

 • 5070 перегляди

У Харкові військовий ТЦК застосував силу до чоловіка, ймовірно, через провокації. Розпочато службове розслідування, обіцяють притягнути винних до відповідальності.

Військовий вдарив чоловіка в Харкові під час перевірки документів: що кажуть в ТЦК

У Харкові військовослужбовець ТЦК застосував силу до чоловіка під час перевірки документів. Інцидент виник, як стверджується, через провокації з боку громадянина. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

Сьогодні у мережі ширилося відео з Харкова, на якому військовослужбовець ТЦК застосував силу до чоловіка, поки інший перевіряв його документи. Як стверджують у Харківському обласному ТЦК, громадянин вчинив провокаційні дії. Водночас вони засудили дії військослужбовця, який допустив суперечку, що переросла у фізичне протистояння.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистоянн

- йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголосили, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими.

Також у ТЦК обіцяють вжити заходів і притягнути винних до відповідальності. Наразі призначено службове розслідування.

За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності

- додали в Харківському ОТЦК та СП.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН розпочато розслідування інциденту в ТЦК Харкова, де чоловік отримав тілесні ушкодження. Постраждалий, колишній військовий, написав заяву до поліції, триває службове розслідування.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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