Військовий вдарив чоловіка в Харкові під час перевірки документів: що кажуть в ТЦК
Київ • УНН
У Харкові військовий ТЦК застосував силу до чоловіка, ймовірно, через провокації. Розпочато службове розслідування, обіцяють притягнути винних до відповідальності.
У Харкові військовослужбовець ТЦК застосував силу до чоловіка під час перевірки документів. Інцидент виник, як стверджується, через провокації з боку громадянина. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП, пише УНН.
Деталі
Сьогодні у мережі ширилося відео з Харкова, на якому військовослужбовець ТЦК застосував силу до чоловіка, поки інший перевіряв його документи. Як стверджують у Харківському обласному ТЦК, громадянин вчинив провокаційні дії. Водночас вони засудили дії військослужбовця, який допустив суперечку, що переросла у фізичне протистояння.
Попередньо встановлено, що конфлікт виник унаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь у суперечці, що переросла у фізичне протистоянн
У ТЦК наголосили, що будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустимими та забороненими.
Також у ТЦК обіцяють вжити заходів і притягнути винних до відповідальності. Наразі призначено службове розслідування.
За цим фактом призначено службове розслідування. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності
Нагадаємо
Як раніше писав УНН розпочато розслідування інциденту в ТЦК Харкова, де чоловік отримав тілесні ушкодження. Постраждалий, колишній військовий, написав заяву до поліції, триває службове розслідування.