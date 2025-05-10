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У Харкові розслідують побиття чоловіка у ТЦК: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 1776 перегляди

Розпочато розслідування інциденту в ТЦК Харкова, де чоловік отримав тілесні ушкодження. Постраждалий, колишній військовий, написав заяву до поліції, триває службове розслідування.

У Харкові розслідують побиття чоловіка у ТЦК: відкрито кримінальне провадження

У Харкові розпочали розслідування щодо побиття чоловіка в територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Харківській області, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався 9 травня: до поліції надійшло повідомлення, що в приміщенні ТЦК незаконно утримують 49-річного чоловіка. Заявник також додав, що його брат під час словесного конфлікту отримав тілесні ушкодження.

Обережно, відео 18+!!! Присутня ненормативна лексика!!!

Постраждалого доставили в лікарню, де він написав заяву до правоохоронних органів з приводу отримання тілесних ушкоджень з боку людей у військовій формі.

За даним фактом порушено провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає виправні роботи терміном до двох років, обмеження волі терміном до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

У Харківському обласному ТЦК і СП прокоментували ситуацію. Там заявили, що постраждалим виявився колишній військовий і додали, що засуджують дії військовослужбовця, який вступив в суперечку, що згодом перейшла у конфлікт з застосуванням фізичної сили.

За даним фактом призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні заходи, а винні будуть притягнуті до справедливої відповідальності

– заявили в ТЦК.

Нагадаємо

У Дніпрі чоловік тікав від військових, але його збила машина. У спілкуванні з журналістами чоловік заявив, що його наздогнали і завдали удару по нозі. Потім його доставили в лікарню, де він написав заяву щодо перевищення повноважень. У ТЦК заявили, що він перебував у розшуку через порушення військового обліку.

Також УНН повідомляв, що у Хмельницькому ТЦК чоловік вистрибнув з вікна другого поверху, очікуючи рішення ВЛК. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували, фізичного насильства не було.

Євген Устименко

Євген Устименко

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