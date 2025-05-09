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На Дніпропетровщині чоловік, тікаючи від ТЦК, потрапив під авто

Київ • УНН

 • 3336 перегляди

У Дніпропетровському ТЦК прокоментували інцидент з чоловіком, якого збила машина під час спроби втечі від військових. У ТЦК заявили, що він перебував у розшуку через порушення військового обліку.

На Дніпропетровщині чоловік, тікаючи від ТЦК, потрапив під авто

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував інцидент з жителем міста, який потрапив під авто. Про це повідомила пресслужба ТЦК, передає УНН.

Деталі

Інцидент стався вранці 1 травня в районі Донецького шосе. Тоді двоє цивільних, побачивши військових, почали тікати. Один з них перебігав шосе з інтенсивним рухом і був збитий легковиком.

За даними місцевих ЗМІ, постраждалим виявився житель Дніпра Ростислав Білаєнко. Він опинився в лікарні, у нього діагностували перелом стегна зі зміщенням.

У спілкуванні з журналістами чоловік заявив, що в той день він йшов на роботу, коли до нього під’їхали два буси, з яких вибігли люди у військовій формі. Вони не показали документи і намагались його затримати.

Ростислав намагався втекти, але вибіг на проїзжу частину, де його зачепила машина. Його наздогнали, завдали удару по нозі. Однак з одного буса вийшов військовий медик – побачивши стан Ростислава, він заявив, що забирати його не будуть.

За словами потерпілого, він понад годину пролежав на асфальті, поки його не забрали в лікарню. Вже у закладі йому оформили травму і зробили операцію.

Для реабілітації знадобиться десь пів року або навіть рік, розповів чоловік. Він додав, що є єдиним годувальником для своєї хворої матері і вже написав заяву до правоохоронних органів.

У ТЦК заявили, що чоловік нібито "знаходився у розшуку як порушник військового обліку".

Поліцейські та військовослужбовці викликали для постраждалого швидку медичну допомогу. Його твердження про побиття з боку представників поліції та ТЦК та СП не відповідають дійсності й є наслідком грубого порушення правил дорожнього руху і власної необережності

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Хмельницькому ТЦК чоловік вистрибнув з вікна другого поверху, очікуючи рішення ВЛК. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували, фізичного насильства не було.

Євген Устименко

Євген Устименко

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