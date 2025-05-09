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В Днепропетровской области мужчина, убегая от ТЦК, попал под авто

Киев • УНН

 • 2574 просмотра

В Днепропетровском ТЦК прокомментировали инцидент с мужчиной, которого сбила машина во время попытки побега от военных. В ТЦК заявили, что он находился в розыске из-за нарушения воинского учета.

В Днепропетровской области мужчина, убегая от ТЦК, попал под авто

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент с жителем города, попавшим под авто. Об этом сообщила пресс-служба ТЦК, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел утром 1 мая в районе Донецкого шоссе. Тогда двое гражданских, увидев военных, начали убегать. Один из них перебегал шоссе с интенсивным движением и был сбит легковушкой.

По данным местных СМИ, пострадавшим оказался житель Днепра Ростислав Белаенко. Он оказался в больнице, у него диагностировали перелом бедра со смещением.

В общении с журналистами мужчина заявил, что в тот день он шел на работу, когда к нему подъехали два буса, из которых выбежали люди в военной форме. Они не показали документы и пытались его задержать.

Ростислав пытался убежать, но выбежал на проезжую часть, где его задела машина. Его догнали, нанесли удар по ноге. Однако из одного буса вышел военный медик – увидев состояние Ростислава, он заявил, что забирать его не будут.

По словам потерпевшего, он больше часа пролежал на асфальте, пока его не забрали в больницу. Уже в заведении ему оформили травму и сделали операцию.

Для реабилитации понадобится где-то полгода или даже год, рассказал мужчина. Он добавил, что является единственным кормильцем для своей больной матери и уже написал заявление в правоохранительные органы.

В ТЦК заявили, что мужчина якобы "находился в розыске как нарушитель военного учета".

Полицейские и военнослужащие вызвали для пострадавшего скорую медицинскую помощь. Его утверждения об избиении со стороны представителей полиции и ТЦК и СП не соответствуют действительности и являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения и собственной неосторожности

– говорится в сообщении.

Напомним

В Хмельницком ТЦК мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, ожидая решения ВЛК. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, физического насилия не было.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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