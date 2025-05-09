В Днепропетровской области мужчина, убегая от ТЦК, попал под авто
Киев • УНН
В Днепропетровском ТЦК прокомментировали инцидент с мужчиной, которого сбила машина во время попытки побега от военных. В ТЦК заявили, что он находился в розыске из-за нарушения воинского учета.
Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки прокомментировал инцидент с жителем города, попавшим под авто. Об этом сообщила пресс-служба ТЦК, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел утром 1 мая в районе Донецкого шоссе. Тогда двое гражданских, увидев военных, начали убегать. Один из них перебегал шоссе с интенсивным движением и был сбит легковушкой.
По данным местных СМИ, пострадавшим оказался житель Днепра Ростислав Белаенко. Он оказался в больнице, у него диагностировали перелом бедра со смещением.
В общении с журналистами мужчина заявил, что в тот день он шел на работу, когда к нему подъехали два буса, из которых выбежали люди в военной форме. Они не показали документы и пытались его задержать.
Ростислав пытался убежать, но выбежал на проезжую часть, где его задела машина. Его догнали, нанесли удар по ноге. Однако из одного буса вышел военный медик – увидев состояние Ростислава, он заявил, что забирать его не будут.
По словам потерпевшего, он больше часа пролежал на асфальте, пока его не забрали в больницу. Уже в заведении ему оформили травму и сделали операцию.
Для реабилитации понадобится где-то полгода или даже год, рассказал мужчина. Он добавил, что является единственным кормильцем для своей больной матери и уже написал заявление в правоохранительные органы.
В ТЦК заявили, что мужчина якобы "находился в розыске как нарушитель военного учета".
Полицейские и военнослужащие вызвали для пострадавшего скорую медицинскую помощь. Его утверждения об избиении со стороны представителей полиции и ТЦК и СП не соответствуют действительности и являются следствием грубого нарушения правил дорожного движения и собственной неосторожности
Напомним
В Хмельницком ТЦК мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, ожидая решения ВЛК. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, физического насилия не было.