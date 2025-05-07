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Шахед-136

Тікав з ТЦК через вікно, очікуючи на рішення ВЛК: у територіальному центрі Хмельниччини прокоментували інцидент з військовозобов'язаним

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

У Хмельницькому ТЦК чоловік вистрибнув з вікна другого поверху, очікуючи рішення ВЛК. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували, фізичного насильства не було.

Тікав з ТЦК через вікно, очікуючи на рішення ВЛК: у територіальному центрі Хмельниччини прокоментували інцидент з військовозобов'язаним

У Хмельницькому ТЦК чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії. Медики надали допомогу постраждалому, наразі його ушпиталили. Фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Про це повідомив Хмельницький ТЦК, передає УНН.

Деталі

Сьогодні у приміщенні об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася подія. Військовозобов’язаний, який перебував на другому поверсі територіального центру після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), очікуючи на висновок комісії, вчинив спробу втечі через вікно

- ідеться у дописі.

Як зазначає ТЦК, жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося.

Постраждалому оперативно надали медичну допомогу та доправили його у лікарню

- додають у територіальному центрі.

Там наголошують, що жодна адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки.

Додамо

7 травня у соціальних мережах почало ширитися дописи із відео, у яких зазначалося, що чоловік стрибнув з другого поверху приміщення ТЦК у Хмельницькому. На відео чоловік лежав на плитці і не міг підвестися самостійно. Біля нього зібралося чимало людей, які намагалися надати допомогу.

Схема на пів мільйона доларів: на Закарпатті накрили ділків, які масово переправляли військовозобов'язаних за кордон06.05.25, 11:25 • 10346 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

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