Тікав з ТЦК через вікно, очікуючи на рішення ВЛК: у територіальному центрі Хмельниччини прокоментували інцидент з військовозобов'язаним
Київ • УНН
У Хмельницькому ТЦК чоловік вистрибнув з вікна другого поверху, очікуючи рішення ВЛК. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували, фізичного насильства не було.
У Хмельницькому ТЦК чоловік, намагаючись втекти, стрибнув із вікна другого поверху, поки очікував на рішення військово-лікарської комісії. Медики надали допомогу постраждалому, наразі його ушпиталили. Фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося. Про це повідомив Хмельницький ТЦК, передає УНН.
Деталі
Сьогодні у приміщенні об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки сталася подія. Військовозобов’язаний, який перебував на другому поверсі територіального центру після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), очікуючи на висновок комісії, вчинив спробу втечі через вікно
Як зазначає ТЦК, жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося.
Постраждалому оперативно надали медичну допомогу та доправили його у лікарню
Там наголошують, що жодна адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки.
Додамо
7 травня у соціальних мережах почало ширитися дописи із відео, у яких зазначалося, що чоловік стрибнув з другого поверху приміщення ТЦК у Хмельницькому. На відео чоловік лежав на плитці і не міг підвестися самостійно. Біля нього зібралося чимало людей, які намагалися надати допомогу.
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