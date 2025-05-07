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Убегал из ТЦК через окно, ожидая решения ВВК: в территориальном центре Хмельницкой области прокомментировали инцидент с военнообязанным

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

В Хмельницком ТЦК мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, ожидая решения ВВК. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, физического насилия не было.

Убегал из ТЦК через окно, ожидая решения ВВК: в территориальном центре Хмельницкой области прокомментировали инцидент с военнообязанным

В Хмельницком ТЦК мужчина, пытаясь убежать, прыгнул из окна второго этажа, пока ожидал решения военно-врачебной комиссии. Медики оказали помощь пострадавшему, сейчас он госпитализирован. Физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось. Об этом сообщил Хмельницкий ТЦК, передает УНН.

Детали

Сегодня в помещении объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло событие. Военнообязанный, который находился на втором этаже территориального центра после прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), ожидая заключения комиссии, предпринял попытку бегства через окно

- говорится в заметке.

Как отмечает ТЦК, никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось.

Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили его в больницу

- добавляют в территориальном центре.

Там подчеркивают, что ни одна административная процедура не является настолько безвыходной, чтобы оправдывать радикальные поступки.

Добавим

7 мая в социальных сетях начало распространяться сообщения с видео, в которых отмечалось, что мужчина прыгнул со второго этажа помещения ТЦК в Хмельницком. На видео мужчина лежал на плитке и не мог подняться самостоятельно. Возле него собралось немало людей, которые пытались оказать помощь.

Схема на полмиллиона долларов: на Закарпатье накрыли дельцов, которые массово переправляли военнообязанных за границу06.05.25, 11:25 • 10345 просмотров

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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