Схема на полмиллиона долларов: на Закарпатье накрыли дельцов, которые массово переправляли военнообязанных за границу

В Закарпатской области шесть человек, включая работников Государственной пограничной службы, подозреваются в участии в преступной группе, которая изготавливала фальшивые документы, подтверждающие инвалидность, для военнообязанных, помогая им незаконно пересечь границу Украины. Схема принесла почти полмиллиона долларов. Все фигуранты задержаны, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Как отмечают правоохранители, преступная группа из шести человек действовала с 2023 года, оформляя военнообязанным пакет поддельных документов, на основании которых они беспрепятственно пересекали границу через пункты пропуска в Ужгородском районе.

Соорганизатором преступления, по данным правоохранителей, также был 40-летний сотрудник Государственной пограничной службы Украины. Помогала злоумышленникам, как сообщили в полиции, и 24-летняя офицер этого же пограничного отдела. Поддельные документы, как сообщается, "рисовала" 31-летняя ужгородка, которая обладает навыками графического дизайна.

"По такой схеме из Украины незаконно выехали ориентировочно 30 мужчин "с инвалидностью". По предварительным подсчетам, в результате проведенных трансферов переправщики получили почти полмиллиона долларов незаконного вознаграждения", - указано в сообщении.

В полиции добавили, что незаконный выезд стоил каждому из "клиентов" от 14 до 17 тысяч долларов.

Всех шестерых членов группы задержали, а по местам их проживания провели более 20 обысков.

"Изъято большое количество наличных, дорогостоящие автомобили и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность фигурантов к совершению преступления", - добавили в полиции.

В зависимости от ролей в преступной организации, ее участникам инкриминируют создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней и незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной преступной организацией.

Правоохранители сообщили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к функционированию этой преступной схемы.

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