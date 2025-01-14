В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о «краже 27 тыс. евро из военкомата»

В соцсетях распространяются сообщения о якобы мобилизованном, который проник в кабинет начальника военкомата и похитил 27 тысяч евро. Но информация оказалась фейковой.

Об этом сообщили в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.

Детали

Как писали в Telegram-каналах, на Закарпатье «бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно».

После этого руководитель ТЦК якобы сообщил, что эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов. Также в сообщении добавили, что полиция «объявила беглеца в розыск», а в области ввели план «Перехват». УНН сразу обратился за комментарием в полицию.

У нас в полиции таких случаев не зафиксировано, обращения по данному поводу не поступали

В Закарпатском ОТЦК и СП тоже отреагировали на вопрос о подтверждении данного инцидента.

Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью. Текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста