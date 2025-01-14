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В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о «краже 27 тыс. евро из военкомата»

В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о «краже 27 тыс. евро из военкомата»

Киев  •  УНН

 • 11903 просмотра

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В соцсетях распространили ложную информацию о краже денег из кабинета начальника ТЦК. Закарпатский ТЦК и полиция опровергли эту информацию, назвав ее дезинформацией.

В соцсетях распространяются сообщения о якобы мобилизованном, который проник в кабинет начальника военкомата и похитил 27 тысяч евро. Но информация оказалась фейковой.

Об этом сообщили в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.

Детали

Как писали в Telegram-каналах, на Закарпатье «бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно».

После этого руководитель ТЦК якобы сообщил, что эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов. Также в сообщении добавили, что полиция «объявила беглеца в розыск», а в области ввели план «Перехват». УНН сразу обратился за комментарием в полицию.

У нас в полиции таких случаев не зафиксировано, обращения по данному поводу не поступали

- отметили в полиции Закарпатской области. 

В Закарпатском ОТЦК и СП тоже отреагировали на вопрос о подтверждении данного инцидента.

Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью. Текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста

- говорится в заявлении Закарпатского ТЦК.

 Отмечается, что подобные действия направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК и СП.

Также указано, что первоисточники, которые распространяют лживую информацию, неоднократно публикуют материалы с элементами пророссийской пропаганды, что ставит под сомнение объективность их заявлений.

Призываем всех участников коммуникационного процесса не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам

 - добавили в сообщении.

После реакции ТЦК в некоторых Telegram-каналах исчезли публикации об инциденте.

На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК15.11.24, 12:10 • 14976 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ОбществоВойна
zakarpatskaya-oblastЗакарпатская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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