В Закарпатском ТЦК отреагировали на информацию о «краже 27 тыс. евро из военкомата»
Киев • УНН
В соцсетях распространили ложную информацию о краже денег из кабинета начальника ТЦК. Закарпатский ТЦК и полиция опровергли эту информацию, назвав ее дезинформацией.
В соцсетях распространяются сообщения о якобы мобилизованном, который проник в кабинет начальника военкомата и похитил 27 тысяч евро. Но информация оказалась фейковой.
Об этом сообщили в Закарпатском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, передает УНН.
Детали
Как писали в Telegram-каналах, на Закарпатье «бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК ТЦК, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно».
После этого руководитель ТЦК якобы сообщил, что эти деньги он собирал ребятам из ВСУ на покупку дронов. Также в сообщении добавили, что полиция «объявила беглеца в розыск», а в области ввели план «Перехват». УНН сразу обратился за комментарием в полицию.
У нас в полиции таких случаев не зафиксировано, обращения по данному поводу не поступали
В Закарпатском ОТЦК и СП тоже отреагировали на вопрос о подтверждении данного инцидента.
Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью. Текст публикации содержит признаки дезинформации, а использование изображений и видео из неизвестных источников добавляет манипуляционного контекста
Отмечается, что подобные действия направлены на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и создание недоверия среди граждан к деятельности ТЦК и СП.
Также указано, что первоисточники, которые распространяют лживую информацию, неоднократно публикуют материалы с элементами пророссийской пропаганды, что ставит под сомнение объективность их заявлений.
Призываем всех участников коммуникационного процесса не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам
После реакции ТЦК в некоторых Telegram-каналах исчезли публикации об инциденте.
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