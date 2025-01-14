У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про "крадіжку 27 тис. євро з військкомату"

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 64218 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 65556 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 80806 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 114329 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139327 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132102 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147770 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173804 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220491 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176381 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113596 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119592 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152665 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 135934 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112774 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 64226 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 71674 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207295 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 204889 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 29030 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31178 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 73813 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100493 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96443 перегляди
Актуальне
У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про "крадіжку 27 тис. євро з військкомату"

У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про "крадіжку 27 тис. євро з військкомату"

Київ • УНН

 • 60939 перегляди

У соцмережах поширили неправдиву інформацію про крадіжку грошей з кабінету начальника ТЦК. Закарпатський ТЦК та поліція спростували цю інформацію, назвавши її дезінформацією.

У соцмережах поширюються повідомлення щодо нібито мобілізованого, який проник у кабінет начальника військкомату та викрав 27 тисяч євро. Але інформація виявилася фейковою.

Про це повідомили у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.

Деталі

Як писали у Telegram-каналах, на Закарпатті "колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК ТЦК, відмичкою вскрив замок дверей та непомітно проник в кабінет начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно".

Після цього керівник ТЦК нібито повідомив, що ці гроші він збирав хлопцям з ЗСУ на купівлю дронів. Також у повідомленні додали, що поліція "оголосила втікача в розшук", а в області ввели план "Перехоплення". УНН одразу звернувся за коментарем до поліції.

У нас в поліції таких випадків не зафіксовано, звернення з даного приводу не надходили

- зауважили у поліції Закарпатської області. 

У Закарпатському ОТЦК та СП теж відреагували на питання щодо підтвердження даного інциденту.

Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту

- йдеться у заяві Закарпатського ТЦК.

 Зазначається, що подібні дії спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК та СП.

Також зазначено, що першоджерела, які поширюють брехливу інформацію, неодноразово публікують матеріали з елементами проросійської пропаганди, що ставить під сумнів об’єктивність їхніх заяв.

Закликаємо всіх учасників комунікаційного процесу не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам

 - додали у повідомленні.

Після реакції ТЦК у деяких Telegram-каналах зникли публікації щодо інциденту.

На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК15.11.24, 12:10 • 15261 перегляд

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

СуспільствоВійна
zakarpatska-oblastЗакарпатська область
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
telegramTelegram

Звернутися з питань розміщення реклами