У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про "крадіжку 27 тис. євро з військкомату"

У соцмережах поширюються повідомлення щодо нібито мобілізованого, який проник у кабінет начальника військкомату та викрав 27 тисяч євро. Але інформація виявилася фейковою.

Про це повідомили у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.

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Як писали у Telegram-каналах, на Закарпатті "колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК ТЦК, відмичкою вскрив замок дверей та непомітно проник в кабінет начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно".

Після цього керівник ТЦК нібито повідомив, що ці гроші він збирав хлопцям з ЗСУ на купівлю дронів. Також у повідомленні додали, що поліція "оголосила втікача в розшук", а в області ввели план "Перехоплення". УНН одразу звернувся за коментарем до поліції.

У нас в поліції таких випадків не зафіксовано, звернення з даного приводу не надходили

У Закарпатському ОТЦК та СП теж відреагували на питання щодо підтвердження даного інциденту.

Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту