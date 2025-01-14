У Закарпатському ТЦК відреагували на інформацію про "крадіжку 27 тис. євро з військкомату"
Київ • УНН
У соцмережах поширили неправдиву інформацію про крадіжку грошей з кабінету начальника ТЦК. Закарпатський ТЦК та поліція спростували цю інформацію, назвавши її дезінформацією.
У соцмережах поширюються повідомлення щодо нібито мобілізованого, який проник у кабінет начальника військкомату та викрав 27 тисяч євро. Але інформація виявилася фейковою.
Про це повідомили у Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, передає УНН.
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Як писали у Telegram-каналах, на Закарпатті "колишній рецидивіст, який був доставлений на ВЛК ТЦК, відмичкою вскрив замок дверей та непомітно проник в кабінет начальника ТЦК, звідки викрав 27 тисяч євро, а потім втік через вікно".
Після цього керівник ТЦК нібито повідомив, що ці гроші він збирав хлопцям з ЗСУ на купівлю дронів. Також у повідомленні додали, що поліція "оголосила втікача в розшук", а в області ввели план "Перехоплення". УНН одразу звернувся за коментарем до поліції.
У нас в поліції таких випадків не зафіксовано, звернення з даного приводу не надходили
У Закарпатському ОТЦК та СП теж відреагували на питання щодо підтвердження даного інциденту.
Офіційно заявляємо, жодного підтвердження згаданої інформації немає, а сама публікація є суцільною брехнею. Текст публікації містить ознаки дезінформації, а використання зображень і відео з невідомих джерел додає маніпуляційного контексту
Зазначається, що подібні дії спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України та створення недовіри серед громадян до діяльності ТЦК та СП.
Також зазначено, що першоджерела, які поширюють брехливу інформацію, неодноразово публікують матеріали з елементами проросійської пропаганди, що ставить під сумнів об’єктивність їхніх заяв.
Закликаємо всіх учасників комунікаційного процесу не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам
Після реакції ТЦК у деяких Telegram-каналах зникли публікації щодо інциденту.
На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК15.11.24, 12:10 • 15261 перегляд