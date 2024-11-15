На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК
Киев • УНН
В Хусте бывший военный открыл огонь из стартового пистолета возле территориального центра комплектования. Инцидент произошел из-за того, что мужчину не хотели мобилизовать, пострадавших нет.
В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Стрелял из стартового пистолета. Пострадавших нет.
Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Закарпатской области.
В полиции подтвердили, что 14 ноября мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Стрелял из стартового пистолета. Никто не пострадал. Его доставляли в отдел полиции, составили админпротокол за мелкое хулиганство
Суспільне со ссылкой на источники сообщает, что мужчина бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья.
«Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать», - рассказал источник Общественного.
Дополнение
В Святошинском районе столицы двое мужчин устроили стрельбу, их задержали.