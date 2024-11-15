На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК

В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Стрелял из стартового пистолета. Пострадавших нет.

Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Закарпатской области.

В полиции подтвердили, что 14 ноября мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Стрелял из стартового пистолета. Никто не пострадал. Его доставляли в отдел полиции, составили админпротокол за мелкое хулиганство