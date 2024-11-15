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На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК

На Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК

Киев  •  УНН

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В Хусте бывший военный открыл огонь из стартового пистолета возле территориального центра комплектования. Инцидент произошел из-за того, что мужчину не хотели мобилизовать, пострадавших нет.

В городе Хуст на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Стрелял из стартового пистолета. Пострадавших нет.

Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Закарпатской области.

В полиции подтвердили, что 14 ноября мужчина устроил стрельбу возле районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Стрелял из стартового пистолета. Никто не пострадал. Его доставляли в отдел полиции, составили админпротокол за мелкое хулиганство

- сообщили в полиции.

Суспільне со ссылкой на источники сообщает, что мужчина бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья.

«Мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать», - рассказал источник Общественного.

Дополнение

В Святошинском районе столицы двое мужчин устроили стрельбу, их задержали.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоКриминал и ЧП
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