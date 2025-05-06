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Схема на пів мільйона доларів: на Закарпатті накрили ділків, які масово переправляли військовозобов'язаних за кордон

Київ • УНН

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У Закарпатській області затримали злочинну групу з 6 осіб, які переправляли ухилянтів за кордон. Серед затриманих - працівники Держприкордонслужби.

Схема на пів мільйона доларів: на Закарпатті накрили ділків, які масово переправляли військовозобов'язаних за кордон

У Закарпатській області шість осіб, включно із працівниками Державної прикордонної служби, підозрюються в участі у злочинній групі, що виготовляла фальшиві документи, які підтверджують інвалідність, для військовозобов'язаних, допомагаючи їм незаконно перетнути кордон України. Схема принесла майже пів мільйона доларів. Усіх фігурантів затримали, наразі триває досудове розслідування. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Як зазначають правоохоронці, злочинна група із шести осіб діяла із 2023 року, оформлюючи військовозобов’язаним пакет підроблених документів, на підставі яких вони без перешкод перетинали кордон через пункти пропуску в Ужгородському районі.

Співорганізатором злочину, за даними правоохоронців, також був 40-річний співробітник Державної прикордонної служби України. Допомагала зловмисникам, як повідомили у поліції, і 24-річна офіцерка цього ж прикордонного відділу. Підробні документи, як повідомляється, "малювала" 31-річна ужгородка, яка володіє навичками графічного дизайну.

"За такою схемою з України незаконно виїхали орієнтовно 30 чоловіків "з інвалідністю". За попередніми підрахунками, у результаті проведених трансферів переправники отримали майже пів мільйона доларів незаконної винагороди", - зазначено у дописі.

У поліції додали, що незаконний виїзд коштував кожному з "клієнтів" від 14 до 17 тисяч доларів.

Усіх шістьох членів групи затримали, а за місцями їх проживання провели понад 20 обшуків.

"Вилучено велику кількість готівки, коштовні автівки та інші речові докази, що вказують на причетність фігурантів до вчинення злочину", - додали у поліції.

Залежно від ролей у злочинній організації, її учасникам інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній та незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою злочинною організацією.

Правоохоронці повідомили, що наразі триває досудове розслідування, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до функціонування цієї злочинної схеми.

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Альона Уткіна

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