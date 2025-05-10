В Харькове расследуют избиение мужчины в ТЦК: открыто уголовное производство

В Харькове начали расследование по факту избиения мужчины в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел 9 мая: в полицию поступило сообщение, что в помещении ТЦК незаконно удерживают 49-летнего мужчину. Заявитель также добавил, что его брат во время словесного конфликта получил телесные повреждения.

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Пострадавшего доставили в больницу, где он написал заявление в правоохранительные органы по поводу получения телесных повреждений со стороны людей в военной форме.

По данному факту возбуждено производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет, ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В Харьковском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию. Там заявили, что пострадавшим оказался бывший военный и добавили, что осуждают действия военнослужащего, который вступил в спор, который впоследствии перешел в конфликт с применением физической силы.

По данному факту назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты соответствующие меры, а виновные будут привлечены к справедливой ответственности – заявили в ТЦК.

Напомним

В Днепре мужчина убегал от военных, но его сбила машина. В общении с журналистами мужчина заявил, что его догнали и нанесли удар по ноге. Затем его доставили в больницу, где он написал заявление о превышении полномочий. В ТЦК заявили, что он находился в розыске из-за нарушения воинского учета.

Также УНН сообщал, что в Хмельницком ТЦК мужчина выпрыгнул из окна второго этажа, ожидая решения ВВК. Ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали, физического насилия не было.