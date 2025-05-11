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Военный ударил мужчину в Харькове во время проверки документов: что говорят в ТЦК

Киев • УНН

 • 2812 просмотра

В Харькове военный ТЦК применил силу к мужчине, вероятно, из-за провокаций. Начато служебное расследование, обещают привлечь виновных к ответственности.

Военный ударил мужчину в Харькове во время проверки документов: что говорят в ТЦК

В Харькове военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине во время проверки документов. Инцидент возник, как утверждается, из-за провокаций со стороны гражданина. Об этом сообщает Харьковский ОТЦК и СП, пишет УНН.

Детали

Сегодня в сети распространялось видео из Харькова, на котором военнослужащий ТЦК применил силу к мужчине, пока другой проверял его документы. Как утверждают в Харьковском областном ТЦК, гражданин совершил провокационные действия. В то же время они осудили действия военнослужащего, допустившего спор, переросший в физическое противостояние.

Предварительно установлено, что конфликт возник в результате провокационных действий со стороны гражданина. В то же время руководство и личный состав Харьковского областного ТЦК и СП осуждают поведение военнослужащего, допустившего участие в споре, переросшем в физическое противостояние

- говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркнули, что любые проявления физического или психологического давления недопустимы и запрещены.

Также в ТЦК обещают принять меры и привлечь виновных к ответственности. В настоящее время назначено служебное расследование.

По данному факту назначено служебное расследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, а виновные лица будут привлечены к ответственности

- добавили в Харьковском ОТЦК и СП.

Напомним

Как ранее писал УНН начато расследование инцидента в ТЦК Харькова, где мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший, бывший военный, написал заявление в полицию, продолжается служебное расследование.

Ольга Розгон

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