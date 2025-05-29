"Зустрів" газом в обличчя: на Київщині чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів
Київ • УНН
У Вишневому 27-річний чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів. Він розпилив газ дратівливої дії в обличчя військового. Нападника затримано, тривають слідчі дії.
На Київщині у Вишневому 27-річний чоловік напав на військовослужбовця, який разом із поліцією проводив перевірку військово-облікових документів. Він розпилив газ дратівливої дії в обличчя військового. Нападника затримано, тривають слідчі дії. Про це повідомив Київський обласний ТЦК та СП передає УНН.
29 травня 2025 року близько 08.00 у місті Вишневе, Бучанського району, Київської області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП
У Територіальному центрі комплектування додають, що військовослужбовці здійснювали перевірку військово-облікових документів разом із представниками Нацполіції, коли стався напад.
Зокрема, 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП. Нападника затримано
Також там зазначили, що наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу нападнику.
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