"Зустрів" газом в обличчя: на Київщині чоловік напав на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документів

На Київщині у Вишневому 27-річний чоловік напав на військовослужбовця, який разом із поліцією проводив перевірку військово-облікових документів. Він розпилив газ дратівливої дії в обличчя військового. Нападника затримано, тривають слідчі дії. Про це повідомив Київський обласний ТЦК та СП передає УНН.

29 травня 2025 року близько 08.00 у місті Вишневе, Бучанського району, Київської області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП - зазначено у дописі.

У Територіальному центрі комплектування додають, що військовослужбовці здійснювали перевірку військово-облікових документів разом із представниками Нацполіції, коли стався напад.

Зокрема, 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП. Нападника затримано - додали у ТЦК.

Також там зазначили, що наразі тривають слідчі дії та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу нападнику.

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