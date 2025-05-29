"Встретил" газом в лицо: в Киевской области мужчина напал на военнослужащего ТЦК во время проверки документов

В Киевской области в Вишневом 27-летний мужчина напал на военнослужащего, который вместе с полицией проводил проверку военно-учетных документов. Он распылил газ раздражающего действия в лицо военному. Нападавший задержан, продолжаются следственные действия. Об этом сообщил Киевский областной ТЦК и СП передает УНН.

29 мая 2025 года около 08.00 в городе Вишневое, Бучанского района, Киевской области было совершено нападение на военнослужащих группы оповещения Бучанского РТЦК и СП - указано в заметке.

В Территориальном центре комплектования добавляют, что военнослужащие осуществляли проверку военно-учетных документов вместе с представителями Нацполиции, когда произошло нападение.

В частности, 27-летний гражданин распылил газ раздражающего действия в лицо военнослужащему РТЦК и СП. Нападавший задержан - добавили в ТЦК.

Также там отметили, что в настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения нападающему.

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