Напад на військових ТЦК у Черкасах: затримано групу підозрюваних
Київ • УНН
У Черкасах затримали групу осіб за напад на військовослужбовців ТЦК. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі за хуліганство.
У Черкасах напередодні напали на військовослужбовців ТЦК та СП, поліція затримала групу підозрюваних - серед них троє чоловіків та одна жінка, усім чотирьом загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомили у ГУНП у Черкаській області у вівторок, пише УНН.
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"26 травня у Черкасах на вулиці Різдвяній стався інцидент під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП", - повідомили у поліції.
Було відкрито кримінальне провадження. "Поліцейські за кілька годин ідентифікували та затримали нападників. Це - троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка", - зазначили у поліції.
Наразі триває комплекс слідчих та процесуальних дій, спрямованих на повне з’ясування всіх обставин інциденту та проведення досудового розслідування. Чоловіки, як вказано, затримані у порядку ст. 208 КПК України.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Нині троє затриманих вже поміщені до ізолятора тимчасового тримання.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.
Окрім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів.
У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування26.05.25, 22:59 • 22992 перегляди