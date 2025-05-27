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Нападение на военных ТЦК в Черкассах: задержана группа подозреваемых

Киев • УНН

 • 460 просмотра

В Черкассах задержали группу лиц за нападение на военнослужащих ТЦК. Им грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство.

Нападение на военных ТЦК в Черкассах: задержана группа подозреваемых

В Черкассах накануне напали на военнослужащих ТЦК и СП, полиция задержала группу подозреваемых - среди них трое мужчин и одна женщина, всем четырем грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в ГУНП в Черкасской области во вторник, пишет УНН.

Детали

"26 мая в Черкассах на улице Рождественской произошел инцидент во время проверки военно-учетных данных местных жителей. Мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП", - сообщили в полиции.

Было открыто уголовное производство. "Полицейские за несколько часов идентифицировали и задержали нападавших. Это - трое мужчин в возрасте 48, 38 и 49 лет, а также 45-летняя женщина", - отметили в полиции.

Сейчас продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств инцидента и проведение досудебного расследования. Мужчины, как указано, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос об уведомлении задержанным лицам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас трое задержанных уже помещены в изолятор временного содержания.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов.

В Черкассах произошел конфликт между местными жителями и работниками ТЦК: полиция начала расследование26.05.25, 22:59 • 22990 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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