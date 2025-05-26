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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування

Київ • УНН

 • 1972 перегляди

У Черкасах поліція розслідує хуліганство після конфлікту між місцевими жителями та працівниками ТЦК під час перевірки військово-облікових даних. Правоохоронці встановлюють осіб причетних до інциденту.

У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування

У Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцеві жителі спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. Правоохоронці за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає УНН.

За фактом хуліганства на вулиці Різдвяній у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження. Осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють. Проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи. Інцидент стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців, а також Черкаським районним управлінням поліції за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Доповнення

Сьогодні в мережі повідомлялося, що люди натовпом накинулися на працівників ТЦК в Черкасах. Про причини конфлікту не повідомлялося.

Нагадаємо

У місті Прилуки на Чернігівщині чоловік, доправлений в офіс Прилуцького ТЦК та СП для перевірки документів, напав з ножем на військового та поранив його у передпліччя.

Павло Башинський

Павло Башинський

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