У Черкасах стався конфлікт між місцевими жителями та працівниками ТЦК: поліція почала розслідування
Київ • УНН
У Черкасах поліція розслідує хуліганство після конфлікту між місцевими жителями та працівниками ТЦК під час перевірки військово-облікових даних. Правоохоронці встановлюють осіб причетних до інциденту.
У Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцеві жителі спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП. Правоохоронці за фактом конфлікту розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Черкаській області, передає УНН.
За фактом хуліганства на вулиці Різдвяній у Черкасах поліція розпочала кримінальне провадження. Осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють. Проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи. Інцидент стався сьогодні у Черкасах під час перевірки військово-облікових даних місцевих жителів. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП
Зазначається, що наразі поліцейські встановлюють особи правопорушників, свідків та очевидців, а також Черкаським районним управлінням поліції за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Доповнення
Сьогодні в мережі повідомлялося, що люди натовпом накинулися на працівників ТЦК в Черкасах. Про причини конфлікту не повідомлялося.
Нагадаємо
У місті Прилуки на Чернігівщині чоловік, доправлений в офіс Прилуцького ТЦК та СП для перевірки документів, напав з ножем на військового та поранив його у передпліччя.