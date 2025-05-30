Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки обнародовали новое заявление относительно конфликта между местными жителями и военнослужащими мобильной группы оповещения. В частности в ТЦК напомнили, что за препятствование законным действиям военных является уголовным правонарушением, пишет УНН со ссылкой на заявление Хмельницкого ОТЦК и СП в Facebook.

Детали

"Вчера в городе Каменец-Подольский группа граждан осуществила блокирование автомобиля мобильной группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, повредила служебное авто и совершила действия, которые могут квалифицироваться как насилие в отношении должностных лиц. На место были вызваны правоохранительные органы и представители военной службы правопорядка", - говорится в сообщении Хмельницкого ОТЦК и СП.

В ТЦК отметили, что препятствование законным действиям военных формирований, а тем более нанесение телесных повреждений или повреждение военного имущества является уголовным правонарушением, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, в частности: статья 114-1 УКУ - Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины; статья 345 УКУ - Насилие или угроза в отношении военнослужащего; статья 194 УКУ - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

"Стоит помнить, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки сегодня служат те же воины, которые еще недавно защищали страну на передовой. Многие из них были переведены в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения ранений или контузий. Они - ветераны боевых действий, которые продолжают свою службу для обороны страны на другом фронте", - напомнили в ТЦК.

Представители ТЦК обратились к гражданам с призывом не допустить повторения противоправных действий и напомнили, что враг Украины находится по ту сторону фронта.

"Мы обращаемся к гражданам Украины: не допустите повторения позорной практики пренебрежения к собственному войску. Помните, враг - по ту сторону фронта, а не в украинском обмундировании", - отметили в ТЦК.

Там также добавили, что случаи противодействия мобилизационным мероприятиям и публичное унижение военнослужащих вредят единству государства и играют на руку вражеской пропаганде.

Обеспокоенность по поводу этой ситуации выразило Оперативное командование "Запад". Там напомнили, что с начала 2025 года было зафиксировано 12 подобных случаев.

"Оперативное командование "Запад" с глубокой обеспокоенностью констатирует участившиеся случаи противоправного препятствования законной деятельности подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных регионах зоны нашей ответственности. С начала 2025 года нами зафиксировано 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась агрессией, нанесением телесных повреждений военнослужащим и повреждением имущества", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Хмельницком областном ТЦК и СП сообщили, что в Каменце-Подольском Хмельницкой области вечером в четверг, 29 мая, произошло массовое столкновение между местными жителями, представителями ТЦК и полицией.

В Каменце-Подольском около 100 человек заблокировали авто ТЦК, произошла стычка: что известно