Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив
08:52 • 2896 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

07:41 • 13454 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

06:54 • 15632 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 18952 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 137292 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 160122 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 138328 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 124310 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 216482 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 107130 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.7м/с
62%
747мм
Популярные новости

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 15901 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 13747 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

30 мая, 02:25 • 12835 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

03:13 • 11383 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 15372 просмотра
публикации

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 2896 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

07:41 • 13454 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 137292 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 216482 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 220163 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Александр Сырский

Стив Уиткофф

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Белый дом

Киев

Харьковская область

Европа

Изюм

Реклама
УНН Lite

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 2732 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 4596 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 112516 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 105149 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 117969 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Нефть марки Brent

9К720 Искандер

DJI Mavic

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Хмельницком ТЦК сообщили о столкновении в Каменце-Подольском между местными жителями и ТЦК. Зафиксировано 12 подобных случаев, которые сопровождались агрессией и повреждением имущества.

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки обнародовали новое заявление относительно конфликта между местными жителями и военнослужащими мобильной группы оповещения. В частности в ТЦК напомнили, что за препятствование законным действиям военных является уголовным правонарушением, пишет УНН со ссылкой на заявление Хмельницкого ОТЦК и СП в Facebook.

Детали

"Вчера в городе Каменец-Подольский группа граждан осуществила блокирование автомобиля мобильной группы оповещения одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки, повредила служебное авто и совершила действия, которые могут квалифицироваться как насилие в отношении должностных лиц. На место были вызваны правоохранительные органы и представители военной службы правопорядка", - говорится в сообщении Хмельницкого ОТЦК и СП.

В ТЦК отметили, что препятствование законным действиям военных формирований, а тем более нанесение телесных повреждений или повреждение военного имущества является уголовным правонарушением, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом Украины, в частности: статья 114-1 УКУ - Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины; статья 345 УКУ - Насилие или угроза в отношении военнослужащего; статья 194 УКУ - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.

"Стоит помнить, что в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки сегодня служат те же воины, которые еще недавно защищали страну на передовой. Многие из них были переведены в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения ранений или контузий. Они - ветераны боевых действий, которые продолжают свою службу для обороны страны на другом фронте", - напомнили в ТЦК.

Представители ТЦК обратились к гражданам с призывом не допустить повторения противоправных действий и напомнили, что враг Украины находится по ту сторону фронта.

"Мы обращаемся к гражданам Украины: не допустите повторения позорной практики пренебрежения к собственному войску. Помните, враг - по ту сторону фронта, а не в украинском обмундировании", - отметили в ТЦК.

Там также добавили, что случаи противодействия мобилизационным мероприятиям и публичное унижение военнослужащих вредят единству государства и играют на руку вражеской пропаганде.

Обеспокоенность по поводу этой ситуации выразило Оперативное командование "Запад". Там напомнили, что с начала 2025 года было зафиксировано 12 подобных случаев.

"Оперативное командование "Запад" с глубокой обеспокоенностью констатирует участившиеся случаи противоправного препятствования законной деятельности подразделений Вооруженных Сил Украины в отдельных регионах зоны нашей ответственности. С начала 2025 года нами зафиксировано 12 подобных инцидентов, часть из которых сопровождалась агрессией, нанесением телесных повреждений военнослужащим и повреждением имущества", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Хмельницком областном ТЦК и СП сообщили, что в Каменце-Подольском Хмельницкой области вечером в четверг, 29 мая, произошло массовое столкновение между местными жителями, представителями ТЦК и полицией.

В Каменце-Подольском около 100 человек заблокировали авто ТЦК, произошла стычка: что известно 30.05.25, 00:42 • 2840 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Вооруженные силы Украины
Украина
Каменец-Подольский
Хмельницкий
Brent
$63.49
Bitcoin
$105,009.70
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.28
Золото
$3,318.39
Ethereum
$2,618.90