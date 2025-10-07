"Укрзалізниця" затримує низку рейсів 7 жовтня: перелік поїздів

Станом на ранок у вівторок, 7 жовтня, в Україні затримується низка поїздів, у тому числі - міжнародного сполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

Наразі затримуються наступні поїзди:

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55);

№227/228 Краматорськ-Івано-Франківськ (+2:29);

№111/112 Львів-Ізюм (+1:50);

№111/112 Ізюм-Львів (1:53);

№63/64 Харків-Львів (1:53);

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:10);

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+1:05);

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+1:05);

№31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:48);

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:46);

№47/48 Запоріжжя-1-Мукачево (+0:38);

№103/104 Львів-Краматорськ (+0:33);

№17/18 Ужгород-Харків-Пас. (+0:33);

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+0:32);

№85/86 Львів-Запоріжжя-1 (+0:29);

№19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:23);

№67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:23);

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:23);

№43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:13);

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:12);

№71/72 Павлоград-1-Львів (+0:07);

№85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:07);

№27/28 Чоп-Київ-Пас. (+0:05);

№95/96 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+0:05);

№169/170 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський (+0:05).

Нагадаємо

У ніч на 7 жовтня російські війська атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Внаслідок атаки було уражено локомотивне депо в Полтаві, є знеструмлення та затримки потягів.