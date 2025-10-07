"Укрзалізниця" затримує низку рейсів 7 жовтня: перелік поїздів
Київ • УНН
Вранці 7 жовтня в Україні затримується низка поїздів, включаючи міжнародні рейси. Це пов'язано з атакою російських військ на енергетичну та залізничну інфраструктуру у ніч на 7 жовтня.
Станом на ранок у вівторок, 7 жовтня, в Україні затримується низка поїздів, у тому числі - міжнародного сполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Наразі затримуються наступні поїзди:
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+2:55);
- №227/228 Краматорськ-Івано-Франківськ (+2:29);
- №111/112 Львів-Ізюм (+1:50);
- №111/112 Ізюм-Львів (1:53);
- №63/64 Харків-Львів (1:53);
- №715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+1:10);
- №35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+1:05);
- №51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+1:05);
- №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:48);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:46);
- №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево (+0:38);
- №103/104 Львів-Краматорськ (+0:33);
- №17/18 Ужгород-Харків-Пас. (+0:33);
- №21/22 Львів-Харків-Пас. (+0:32);
- №85/86 Львів-Запоріжжя-1 (+0:29);
- №19/20 Хелм-Київ-Пас. (+0:23);
- №67/68 Варшава-Всходня-Київ-Пас. (+0:23);
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:23);
- №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:13);
- №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:12);
- №71/72 Павлоград-1-Львів (+0:07);
- №85/86 Запоріжжя-1-Львів (+0:07);
- №27/28 Чоп-Київ-Пас. (+0:05);
- №95/96 Івано-Франківськ-Київ-Пас. (+0:05);
- №169/170 Київ-Пас.-Кам'янець-Подільський (+0:05).
Нагадаємо
У ніч на 7 жовтня російські війська атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Внаслідок атаки було уражено локомотивне депо в Полтаві, є знеструмлення та затримки потягів.