"Укрзалізниця" задерживает ряд рейсов 7 октября: перечень поездов

По состоянию на утро вторника, 7 октября, в Украине задерживается ряд поездов, в том числе - международного следования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

В настоящее время задерживаются следующие поезда:

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55);

№227/228 Краматорск-Ивано-Франковск (+2:29);

№111/112 Львов-Изюм (+1:50);

№111/112 Изюм-Львов (1:53);

№63/64 Харьков-Львов (1:53);

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:10);

№35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05);

№51/52 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+1:05);

№31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:48);

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:46);

№47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:38);

№103/104 Львов-Краматорск (+0:33);

№17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. (+0:33);

№21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+0:32);

№85/86 Львов-Запорожье-1 (+0:29);

№19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+0:23);

№67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пасс. (+0:23);

№67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Всходня (+0:23);

№43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:13);

№3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:12);

№71/72 Павлоград-1-Львов (+0:07);

№85/86 Запорожье-1-Львов (+0:07);

№27/28 Чоп-Киев-Пасс. (+0:05);

№95/96 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+0:05);

№169/170 Киев-Пасс.-Каменец-Подольский (+0:05).

Напомним

В ночь на 7 октября российские войска атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. В результате атаки было поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание и задержки поездов.