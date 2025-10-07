$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21190 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 50215 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 42175 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 44868 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 79806 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33297 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 39880 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66329 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77727 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92887 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
"Укрзалізниця" задерживает ряд рейсов 7 октября: перечень поездов

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Утром 7 октября в Украине задерживается ряд поездов, включая международные рейсы. Это связано с атакой российских войск на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в ночь на 7 октября.

По состоянию на утро вторника, 7 октября, в Украине задерживается ряд поездов, в том числе - международного следования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

В настоящее время задерживаются следующие поезда:

  • №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55);
    • №227/228 Краматорск-Ивано-Франковск (+2:29);
      • №111/112 Львов-Изюм (+1:50);
        • №111/112 Изюм-Львов (1:53);
          • №63/64 Харьков-Львов (1:53);
            • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:10);
              • №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05);
                • №51/52 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+1:05);
                  • №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:48);
                    • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:46);
                      • №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:38);
                        • №103/104 Львов-Краматорск (+0:33);
                          • №17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. (+0:33);
                            • №21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+0:32);
                              • №85/86 Львов-Запорожье-1 (+0:29);
                                • №19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+0:23);
                                  • №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пасс. (+0:23);
                                    • №67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Всходня (+0:23);
                                      • №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:13);
                                        • №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:12);
                                          • №71/72 Павлоград-1-Львов (+0:07);
                                            • №85/86 Запорожье-1-Львов (+0:07);
                                              • №27/28 Чоп-Киев-Пасс. (+0:05);
                                                • №95/96 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+0:05);
                                                  • №169/170 Киев-Пасс.-Каменец-Подольский (+0:05).

                                                    Напомним

                                                    В ночь на 7 октября российские войска атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. В результате атаки было поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание и задержки поездов.

                                                    Евгений Устименко

