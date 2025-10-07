"Укрзалізниця" задерживает ряд рейсов 7 октября: перечень поездов
Киев • УНН
Утром 7 октября в Украине задерживается ряд поездов, включая международные рейсы. Это связано с атакой российских войск на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в ночь на 7 октября.
По состоянию на утро вторника, 7 октября, в Украине задерживается ряд поездов, в том числе - международного следования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
В настоящее время задерживаются следующие поезда:
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+2:55);
- №227/228 Краматорск-Ивано-Франковск (+2:29);
- №111/112 Львов-Изюм (+1:50);
- №111/112 Изюм-Львов (1:53);
- №63/64 Харьков-Львов (1:53);
- №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+1:10);
- №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+1:05);
- №51/52 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+1:05);
- №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:48);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:46);
- №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:38);
- №103/104 Львов-Краматорск (+0:33);
- №17/18 Ужгород-Харьков-Пасс. (+0:33);
- №21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+0:32);
- №85/86 Львов-Запорожье-1 (+0:29);
- №19/20 Хелм-Киев-Пасс. (+0:23);
- №67/68 Варшава-Всходня-Киев-Пасс. (+0:23);
- №67/68 Киев-Пасс.-Варшава-Всходня (+0:23);
- №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:13);
- №3/4 Запорожье-1-Ужгород (+0:12);
- №71/72 Павлоград-1-Львов (+0:07);
- №85/86 Запорожье-1-Львов (+0:07);
- №27/28 Чоп-Киев-Пасс. (+0:05);
- №95/96 Ивано-Франковск-Киев-Пасс. (+0:05);
- №169/170 Киев-Пасс.-Каменец-Подольский (+0:05).
Напомним
В ночь на 7 октября российские войска атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях. В результате атаки было поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивание и задержки поездов.