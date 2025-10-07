$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 21777 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 51666 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 43149 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 45781 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 81312 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 33573 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40114 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66427 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77792 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
росія вночі знову атакувала енергетику та залізницю, перебої зі світлом у Полтаві та Сумах - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Уражено локомотивне депо в Полтаві, є знеструмлення та затримки потягів.

росія вночі знову атакувала енергетику та залізницю, перебої зі світлом у Полтаві та Сумах - віцепрем'єр

Російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях, зокрема, уражено локомотивне депо у Полтаві, є знеструмлення у Полтаві та Сумах, сталися затримки потягів, повідомив у вівторок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

росія знову б’є по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Вночі - масовані атаки на Полтавщині та Сумщині

- написав Кулеба.

"У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад", - повідомив віцепрем'єр.

З його слів, там виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками, обійшлося без постраждалих.

"Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів - зараз усі у русі", - вів далі урядовець.

"Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах, - зазначив Кулеба. - Схожа ситуація у Сумах - зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста".

На місцях, з його слів, працюють штаби ліквідації наслідків.

"Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи", - вказав Кулеба.

"Мета ворога очевидна - росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни. Продовжуємо відновлювати і рухатись уперед - попри все", - підкреслив віцепрем'єр.

росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз03.10.25, 13:33 • 53928 переглядiв

Юлія Шрамко

