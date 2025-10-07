росія вночі знову атакувала енергетику та залізницю, перебої зі світлом у Полтаві та Сумах - віцепрем'єр
Київ • УНН
Російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях. Уражено локомотивне депо в Полтаві, є знеструмлення та затримки потягів.
Російські війська вночі атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру у Полтавській та Сумській областях, зокрема, уражено локомотивне депо у Полтаві, є знеструмлення у Полтаві та Сумах, сталися затримки потягів, повідомив у вівторок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
росія знову б’є по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Вночі - масовані атаки на Полтавщині та Сумщині
"У Полтаві уражені локомотивне депо, дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад", - повідомив віцепрем'єр.
З його слів, там виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками, обійшлося без постраждалих.
"Через атаку тимчасово затримувались поїзди Харків-Львів, Львів-Харків, Краматорськ-Львів - зараз усі у русі", - вів далі урядовець.
"Унаслідок влучань пошкоджено енергетичний об’єкт - без світла залишалися понад тисяча домогосподарств у Полтаві та навколишніх населених пунктах, - зазначив Кулеба. - Схожа ситуація у Сумах - зафіксовані пошкодження житлових будинків і знеструмлення частини міста".
На місцях, з його слів, працюють штаби ліквідації наслідків.
"Залізничний рух стабілізовано, критична інфраструктура поступово повертається до роботи", - вказав Кулеба.
"Мета ворога очевидна - росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни. Продовжуємо відновлювати і рухатись уперед - попри все", - підкреслив віцепрем'єр.
