россия ночью снова атаковала энергетику и железную дорогу, перебои со светом в Полтаве и Сумах - вице-премьер
Киев • УНН
Ночью произошли массированные атаки на Полтавщине и Сумщине, поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции. Поврежден энергетический объект, более тысячи домохозяйств остались без света.
Российские войска ночью атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях, в частности, поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивания в Полтаве и Сумах, произошли задержки поездов, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
россия снова бьет по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Ночью - массированные атаки в Полтавской и Сумской областях
"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав", - сообщил вице-премьер.
По его словам, там возникли пожары, которые ликвидированы спасателями, обошлось без пострадавших.
"Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов - сейчас все в движении", - продолжил чиновник.
"В результате попаданий поврежден энергетический объект - без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах, - отметил Кулеба. - Похожая ситуация в Сумах - зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города".
На местах, по его словам, работают штабы ликвидации последствий.
"Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе", - указал Кулеба.
"Цель врага очевидна - россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны. Продолжаем восстанавливать и двигаться вперед - несмотря ни на что", - подчеркнул вице-премьер.
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз03.10.25, 13:33 • 53887 просмотров