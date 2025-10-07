россия ночью снова атаковала энергетику и железную дорогу, перебои со светом в Полтаве и Сумах - вице-премьер

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 21168 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 50156 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 42132 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 44828 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 79753 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 33282 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 39871 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66327 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 77727 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92887 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.4м/с
88%
753мм
Популярные новости
У рф не было бы ни одной ракеты и большинства дронов, если бы она не могла покупать компоненты западного производства - Зеленский6 октября, 20:14 • 10715 просмотра
Силы беспилотных систем поразили редкую российскую станцию РЭБ "Житель" (видео)Video6 октября, 21:11 • 11076 просмотра
"Я уже фактически принял решение" - Трамп о поставках Украине ракет TomahawkVideo6 октября, 21:36 • 14381 просмотра
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны6 октября, 22:50 • 11828 просмотра
Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль6 октября, 23:24 • 13798 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 36374 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 46224 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 79754 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 186877 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 114518 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Ян Липавский
Дмитрий Кулеба
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Харьков
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 13551 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 67472 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 63750 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 139254 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 70793 просмотра
Актуальное
Хранитель
Truth Social
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Forbes

россия ночью снова атаковала энергетику и железную дорогу, перебои со светом в Полтаве и Сумах - вице-премьер

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

Ночью произошли массированные атаки на Полтавщине и Сумщине, поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения и тяговые подстанции. Поврежден энергетический объект, более тысячи домохозяйств остались без света.

россия ночью снова атаковала энергетику и железную дорогу, перебои со светом в Полтаве и Сумах - вице-премьер

Российские войска ночью атаковали энергетическую и железнодорожную инфраструктуру в Полтавской и Сумской областях, в частности, поражено локомотивное депо в Полтаве, есть обесточивания в Полтаве и Сумах, произошли задержки поездов, сообщил во вторник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

россия снова бьет по энергетике и железнодорожной инфраструктуре. Ночью - массированные атаки в Полтавской и Сумской областях

- написал Кулеба.

"В Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав", - сообщил вице-премьер.

По его словам, там возникли пожары, которые ликвидированы спасателями, обошлось без пострадавших.

"Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов - сейчас все в движении", - продолжил чиновник.

"В результате попаданий поврежден энергетический объект - без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окрестных населенных пунктах, - отметил Кулеба. - Похожая ситуация в Сумах - зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города".

На местах, по его словам, работают штабы ликвидации последствий.

"Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе", - указал Кулеба.

"Цель врага очевидна - россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны. Продолжаем восстанавливать и двигаться вперед - несмотря ни на что", - подчеркнул вице-премьер.

россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз03.10.25, 13:33 • 53887 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Полтавская область
Украинская железная дорога
Дмитрий Кулеба
Краматорск
Полтава
Львов
Сумы
Харьков