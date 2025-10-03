$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 660 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 8974 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 14855 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 13254 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 14973 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 14311 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 14010 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17829 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30583 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52443 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.8м/с
70%
756мм
Популярные новости
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 13231 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 21842 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 17090 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26063 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8104 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 9008 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 14864 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 26218 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 43327 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 51288 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Николь Кидман
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Полтавская область
Одесская область
Харьковская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 8380 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 23927 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 67090 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 74803 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 55461 просмотра
Актуальное
Financial Times
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59

россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Враг нанес самый массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях. В результате атаки значительная часть объектов повреждена, некоторые разрушения являются критическими.

россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз

Российские войска совершили крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, где указали, что этот вражеский удар нацелен исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон, пишет УНН.

В ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны. По мощностям в Харьковской и Полтавской областях выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить. К сожалению, не все

- сообщили в Нафтогазе.

На ряде объектов газодобычи в Полтавской области остановили работу из-за атаки рф - ДТЭК03.10.25, 10:55 • 1378 просмотров

"Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки, значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений - критические", - указал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на месте, как сообщается, работают специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен достигать своей цели", - подчеркнул Корецкий.

рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура03.10.25, 10:29 • 14970 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Харьковская область
Полтавская область
Укргаздобыча
Нафтогаз
Украина