россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз

Российские войска совершили крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, где указали, что этот вражеский удар нацелен исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон, пишет УНН.

В ночь на 3 октября россияне нанесли крупнейший массированный удар по газодобывающим активам Группы Нафтогаз с начала полномасштабной войны. По мощностям в Харьковской и Полтавской областях выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов. Часть удалось сбить. К сожалению, не все - сообщили в Нафтогазе.

На ряде объектов газодобычи в Полтавской области остановили работу из-за атаки рф - ДТЭК

"Целенаправленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, используемых для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла. Очередное проявление российской подлости, нацеленное исключительно на то, чтобы сорвать отопительный сезон и лишить нас возможности отапливать дома украинцев зимой. В результате этой атаки, значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений - критические", - указал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

Сейчас на месте, как сообщается, работают специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.

"Продолжается ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен достигать своей цели", - подчеркнул Корецкий.

