На ряде объектов газодобычи в Полтавской области остановили работу из-за атаки рф - ДТЭК
На ряде объектов газодобычи в Полтавской области остановили работу из-за ночной атаки российских войск, сообщили в энергокомпании ДТЭК в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Ночью враг в очередной раз атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами. В результате атаки работа ряда объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена
По данным ГСЧС, Полтавщина оказалась под массированным комбинированным ударом россиян – на регион ночью летели вражеские ракеты и дроны.
"Спасатели ГСЧС попали под повторный ракетный удар во время ликвидации последствий обстрела. Поврежден пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали", - сообщили в ГСЧС.
В целом из-за попаданий и обломков в области, как указано, "повреждены объекты энергетической инфраструктуры, промышленные предприятия и частные домохозяйства." В нескольких громадах выбиты окна, повреждены кровли и линии электропередач.
Все пожары, как сообщается, ликвидированы.
