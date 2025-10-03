На низці об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинили роботу через атаку рф - ДТЕК
Київ • УНН
Вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами та ракетами. Роботу ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині зупинено.
На низці об'єктів газовидобутку у Полтавській області зупинили роботу через нічну атаку російських військ, повідомили в енергокомпанії ДТЕК у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами і ракетами. Внаслідок атаки робота ряду об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена
Доповнення
За даними ДСНС, Полтавщина опинилася під масованим комбінованим ударом росіян - на регіон уночі летіли ворожі ракети та дрони.
"Рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків обстрілу. Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали", - повідомили у ДСНС.
Загалом через влучання та уламки в області, як вказано, "пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства." У кількох громадах вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та лінії електропередач.
Усі пожежі, як повідомляється, ліквідовані.
