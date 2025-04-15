Прикордонники затримали п'ятьох чоловіків з різних областей України, які намагалися незаконно перетнути кордон. Деякі з них вже мали попередні невдалі спроби, а за допомогу в переправленні кожен мав заплатити до 10 тисяч доларів.
З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.
У Мукачеві 6 серпня внаслідок наїзду поїзда загинув неповнолітній хлопець. Підліток, ймовірно, перебігав колію в момент проїзду поїзда, обставини події встановлюються слідчо-оперативною групою.
У Закарпатській області викрито групу ділків, що виготовляли та збували амфетамін по всій країні. Правоохоронці задокументували збут 1,8 кг наркотику вартістю 1,5 млн грн, організаторів затримано.
Глава МЗС Польщі заявив, що Угорщина не отримала підтримки на засіданні Ради ЄС. Її позиція між москвою і Брюсселем дратує інших членів, а пропозиція провести засідання в Україні була заветована Угорщиною.
Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання у Закарпатській області, затримавши керівника силового блоку банди, яке координував колишній народний депутат від Партії регіонів, а нині голова районної ради.
Мер Мукачева, голова Мукачівської районної ради та колишній начальник відділу комунальної власності міської ради були взяті під варту з можливістю внесення застави у розмірі від 5 до 30 мільйонів гривень за підозрою у причетності до продажу понад 3 гектарів комунальної землі за заниженою ціною.
Мера Мукачева та голову Мукачівської районної ради запідозрили у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн грн.
Тіло потопельника витягли з річки Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники.
Правоохоронці затримали на Закарпатті організатора та 18 учасників шахрайського колцентру, які ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень.
23-річний водій вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки, був затриманий на контрольно-пропускному пункті на Закарпатті, що могло призвести до зриву поставок життєво важливих препаратів.
Два чеських мотоцикліста незаконно перетнули український кордон на Закарпатті під час мотоподорожі по горах і були затримані українськими прикордонниками, після чого їх повернули в Румунію.
У кожному регіоні України буде принаймні один центр вербування в українську армію, з можливістю створення додаткових центрів в залежності від демографічних факторів і співпраці з місцевою владою.
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, підтвердив, що румунські правоохоронці затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон і можуть бути причетні до нападу на прикордонника на Закарпатті.
Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та ЄС для "легалізації" за кордоном, затримавши 9 її членів та викривши підпільні друкарні в орендованих квартирах і будинках.
За останній тиждень до призовних пунктів української армії надійшло понад 5 000 заяв від бажаючих вступити до лав Збройних Сил України.
На Закарпатті 29-річний чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів після того, як його зупинили за підозрою у водінні у нетверезому стані, після чого був затриманий на місці події.
Понад 2 000 вакансій доступні в рекрутингових центрах і ще близько 10 000 розміщені в Інтернеті для різних ролей, таких як водії, механіки, стрільці, оператори БПЛА, медики та логісти для укомплектування бойових підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях.
У зв'язку з поломкою рухомого складу поїзд № 961 Мукачево - Кошице сьогодні скасовано на ділянці Мукачево - Чоп, а раніше у дорозі затримувалися поїзди варшавського напрямку через негоду.
Двоє підлітків керували чотирма чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з України в Угорщину на човні, беручи за це від $2,000 до $9,000 з людини.
20-річного закарпатця, який заплатив $2500 за незаконний перетин кордону, врятував від утоплення в річці Тиса курсант-прикордонник під час проходження практики, а ще один чоловік зник під водою і його досі шукають.
У Сухопутних військах Збройних Сил України проведуть службове розслідування щодо відео, на якому нібито керівник ТЦК в Рівненській області демонструє неналежну поведінку з жінками, яке, ймовірно, було отримано за допомогою таємного спостереження.
Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк розкритикував сприйняття в суспільстві ТЦК, заявивши, заявивши що співробітники територіальних центрів комплектування - це переважно військовослужбовці, які воювали на фронті, але були визнані непридатними до подальшої служби.
У Закарпатському ОТЦК СП заявили, що непричетні до побиття чоловіка, який під час перебування в одному з районних територіальних центрів комплектування спробував вчинити суїцид.
Кіберполіція заблокувала Telegram-канал, який погрожував терористичними атаками на навчальні заклади в Мукачеві.
У Мукачевому люди у військовій формі силоміць посадили чоловіка в мікроавтобус, а Закарпатський обласний центр військово-спеціальних операцій проводить розслідування інциденту.
Прикордонники викрили схему незаконного переправлення двох харків'ян через український кордон до Румунії під вигаданим приводом відвідування похорону бабусі.
Прикордонники виявили в річці Тиса тіло українця, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.
Двох чоловіків у віці 51 і 39 років звинуватили в хуліганстві за побиття військовослужбовця в Мукачево. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 4 років.
Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб причетних до бійки. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець