Ще один ухилянт ледь не потонув у Тисі: чоловіка врятував курсант-прикордонник

20-річного закарпатця, який заплатив $2500 за незаконний перетин кордону, врятував від утоплення в річці Тиса курсант-прикордонник під час проходження практики, а ще один чоловік зник під водою і його досі шукають.