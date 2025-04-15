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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1254 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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На Закарпатті затримали ухилянтів, які вже кілька разів намагалися перетнути кордон

Прикордонники затримали п'ятьох чоловіків з різних областей України, які намагалися незаконно перетнути кордон. Деякі з них вже мали попередні невдалі спроби, а за допомогу в переправленні кожен мав заплатити до 10 тисяч доларів.

Суспільство • 10 жовтня, 23:18 • 19670 перегляди

У поїзді до Словаччини збільшують кількість місць у піковий період

З 9 серпня до 15 вересня у вихідні поїзди Мукачево-Кошице курсуватимуть з додатковим вагоном. Це дозволить уникнути дефіциту квитків у пікові періоди та забезпечити зручні пересадки на нічні поїзди до Братислави та Праги.

Суспільство • 9 серпня, 13:34 • 17630 перегляди

У Мукачеві внаслідок наїзду поїзда загинула дитина

У Мукачеві 6 серпня внаслідок наїзду поїзда загинув неповнолітній хлопець. Підліток, ймовірно, перебігав колію в момент проїзду поїзда, обставини події встановлюються слідчо-оперативною групою.

Суспільство • 6 серпня, 21:06 • 20592 перегляди

На Закарпатті СБУ викрила наркоторговців, що збували амфетамін по всій Україні

У Закарпатській області викрито групу ділків, що виготовляли та збували амфетамін по всій країні. Правоохоронці задокументували збут 1,8 кг наркотику вартістю 1,5 млн грн, організаторів затримано.

Суспільство • 3 серпня, 03:04 • 24930 перегляди

"Дратує всіх інших": Сікорський про "розташування" Угорщини між москвою і Брюсселем

Глава МЗС Польщі заявив, що Угорщина не отримала підтримки на засіданні Ради ЄС. Її позиція між москвою і Брюсселем дратує інших членів, а пропозиція провести засідання в Україні була заветована Угорщиною.

Політика • 29 липня, 14:36 • 32715 перегляди

На Закарпатті затримано керівника силового крила злочинного угруповання, яке координував екснардеп-регіонал

Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання у Закарпатській області, затримавши керівника силового блоку банди, яке координував колишній народний депутат від Партії регіонів, а нині голова районної ради.

Кримінал та НП • 28 червня, 12:52 • 12030 перегляди

ВАКС взяв під варту мера Мукачева та голову райради з можливістю застави у 30 млн гривень

Мер Мукачева, голова Мукачівської районної ради та колишній начальник відділу комунальної власності міської ради були взяті під варту з можливістю внесення застави у розмірі від 5 до 30 мільйонів гривень за підозрою у причетності до продажу понад 3 гектарів комунальної землі за заниженою ціною.

Кримінал та НП • 27 червня, 09:55 • 13255 перегляди

Меру Мукачево повідомили про підозру за продаж за безцінь землі комунальної власності

Мера Мукачева та голову Мукачівської районної ради запідозрили у зловживанні службовим становищем з метою продажу комунальної землі площею понад 3 га за заниженою ціною, що призвело до збитків у розмірі 74,9 млн грн.

Кримінал та НП • 26 червня, 06:39 • 12956 перегляди

Уже 35-й: у річці Тиса на кордоні знайшли тіло потопельника

Тіло потопельника витягли з річки Тиса на українсько-угорському кордоні прикордонники.

Кримінал та НП • 12 червня, 11:22 • 13224 перегляди

Ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень: на Закарпатті затримали членів шахрайського колцентру

Правоохоронці затримали на Закарпатті організатора та 18 учасників шахрайського колцентру, які ошукали громадян країн ЄС на мільйони гривень.

Суспільство • 5 червня, 14:02 • 26752 перегляди

ТЦК затримав 23-річного водія вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки: в Закарпатському ТЦК відреагували

23-річний водій вантажівки, який віз чутливі до умов зберігання ліки, був затриманий на контрольно-пропускному пункті на Закарпатті, що могло призвести до зриву поставок життєво важливих препаратів.

Суспільство • 31 травня, 06:49 • 32494 перегляди

Чеські байкери незаконно перетнули український кордон: як і чому

Два чеських мотоцикліста незаконно перетнули український кордон на Закарпатті під час мотоподорожі по горах і були затримані українськими прикордонниками, після чого їх повернули в Румунію.

Кримінал та НП • 30 травня, 13:15 • 18093 перегляди

В кожній області  України буде центр рекрутингу

У кожному регіоні України буде принаймні один центр вербування в українську армію, з можливістю створення додаткових центрів в залежності від демографічних факторів і співпраці з місцевою владою.

Суспільство • 29 травня, 11:27 • 17520 перегляди

У Румунії затримали двох чоловіків за напад на прикордонника під час незаконного перетину кордону

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, підтвердив, що румунські правоохоронці затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон і можуть бути причетні до нападу на прикордонника на Закарпатті.

Кримінал та НП • 28 травня, 12:51 • 15621 перегляди

Підробляли документи для "легалізації" за кордоном: викрито мережу підпільних типографій

Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили злочинну організацію, яка масово підробляла та продавала документи України та ЄС для "легалізації" за кордоном, затримавши 9 її членів та викривши підпільні друкарні в орендованих квартирах і будинках.

Суспільство • 21 травня, 10:35 • 17336 перегляди

За останній тиждень до центрів рекрутингу звернулося понад тисячу людей

За останній тиждень до призовних пунктів української армії надійшло понад 5 000 заяв від бажаючих вступити до лав Збройних Сил України.

Суспільство • 17 травня, 16:53 • 22174 перегляди

На Закарпатті чоловік вистрелив у правоохоронців під час перевірки документів: зловмисника затримали на місці

На Закарпатті 29-річний чоловік вистрілив у поліцейського під час перевірки документів після того, як його зупинили за підозрою у водінні у нетверезому стані, після чого був затриманий на місці події.

Кримінал та НП • 16 травня, 12:47 • 19129 перегляди

Водії, механіки, стрільці, оператори БпЛА, медики: в Міноборони назвали вакансії, на які найбільше потрібні люди в армії

Понад 2 000 вакансій доступні в рекрутингових центрах і ще близько 10 000 розміщені в Інтернеті для різних ролей, таких як водії, механіки, стрільці, оператори БПЛА, медики та логісти для укомплектування бойових підрозділів, які беруть безпосередню участь у бойових діях.

Війна • 7 травня, 14:09 • 19878 перегляди

Поїзд до Словаччини скасували на частині шляху через поломку, низка потягів з Польщі затрималися через негоду

У зв'язку з поломкою рухомого складу поїзд № 961 Мукачево - Кошице сьогодні скасовано на ділянці Мукачево - Чоп, а раніше у дорозі затримувалися поїзди варшавського напрямку через негоду.

Суспільство • 6 травня, 12:30 • 17266 перегляди

На Закарпатті затримали чотирьох порушників кордону, які довірили свою "подорож" підліткам - ДПСУ

Двоє підлітків керували чотирма чоловіками, які намагалися нелегально перетнути кордон з України в Угорщину на човні, беручи за це від $2,000 до $9,000 з людини.

Кримінал та НП • 18 квітня, 14:53 • 25040 перегляди

Ще один ухилянт ледь не потонув у Тисі: чоловіка врятував курсант-прикордонник

20-річного закарпатця, який заплатив $2500 за незаконний перетин кордону, врятував від утоплення в річці Тиса курсант-прикордонник під час проходження практики, а ще один чоловік зник під водою і його досі шукають.

Суспільство • 2 квітня, 17:35 • 27417 перегляди

У мережу виклали скандальне відео з "начальником ТЦК на Рівненщині": ЗСУ відреагували

У Сухопутних військах Збройних Сил України проведуть службове розслідування щодо відео, на якому нібито керівник ТЦК в Рівненській області демонструє неналежну поведінку з жінками, яке, ймовірно, було отримано за допомогою таємного спостереження.

Суспільство • 28 березня, 11:43 • 27606 перегляди

Ставлення українців до ТЦК та мобілізації може допомогти росії завдати поразки Україні - Павлюк

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк розкритикував сприйняття в суспільстві ТЦК, заявивши, заявивши що співробітники територіальних центрів комплектування - це переважно військовослужбовці, які воювали на фронті, але були визнані непридатними до подальшої служби.

Суспільство • 24 березня, 14:59 • 39509 перегляди

Спроба суїциду військовозобов'язаного: у Закарпатському ОТЦК спростували заяви про побиття чоловіка

У Закарпатському ОТЦК СП заявили, що непричетні до побиття чоловіка, який під час перебування в одному з районних територіальних центрів комплектування спробував вчинити суїцид.

Суспільство • 18 березня, 11:22 • 27703 перегляди

На Закарпатті заблокували Telegram-канал з погрозами терактів у школах

Кіберполіція заблокувала Telegram-канал, який погрожував терористичними атаками на навчальні заклади в Мукачеві.

Кримінал та НП • 15 березня, 18:51 • 45460 перегляди

У Мукачево люди у військовій формі "запакували" чоловіка в авто, ТЦК проводить перевірку

У Мукачевому люди у військовій формі силоміць посадили чоловіка в мікроавтобус, а Закарпатський обласний центр військово-спеціальних операцій проводить розслідування інциденту.

Суспільство • 14 березня, 17:36 • 105671 перегляди

Їхали на "похорон бабусі": прикордонники викрили "чорну" легенду для перетину кордону

Прикордонники викрили схему незаконного переправлення двох харків'ян через український кордон до Румунії під вигаданим приводом відвідування похорону бабусі.

Кримінал та НП • 28 лютого, 14:02 • 22232 перегляди

Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка

Прикордонники виявили в річці Тиса тіло українця, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

Кримінал та НП • 23 лютого, 11:25 • 22997 перегляди

На Закарпатті затримали двох чоловіків, які побили військового

Двох чоловіків у віці 51 і 39 років звинуватили в хуліганстві за побиття військовослужбовця в Мукачево. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк до 4 років.

Кримінал та НП • 22 лютого, 12:24 • 22997 перегляди

У Мукачеві місцеві побили військового з ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

Співробітники Мукачівського районного управління поліції оперативно встановили осіб причетних до бійки. Відомо, що потерпілим є військовослужбовець

Кримінал та НП • 21 лютого, 10:07 • 29573 перегляди