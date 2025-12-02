"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри

Програма "3000 км Україною" стартувала у тестовому режимі для прифронтових громад, а вже завтра у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох подорожей. Як оформити квиток за "кілометри" та які прифронтові рейси доступні - читайте в матеріалі УНН.

Деталі

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до та з прифронтових громад. Програма діятиме в рамках президентської програми "Зимової підтримки".

Уже завтра, 3 грудня, о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна буде у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься. Наразі програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас).

Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня.

Як оформити квиток за кілометри:

1️⃣Оновіть або встановіть застосунок "Укрзалізниці". Акаунт має бути верифікований через "Дія.Підпис".

2️⃣У застосунку натисніть на позначку "3000" та "Взяти участь" — ви отримаєте свої 3000 км.

3️⃣Оберіть поїзд із позначкою "3000". Вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.

На цю програму не виділяються додаткові кошти з держбюджету. Рішення Уряду передбачає зокрема компенсатори, щоб Укрзалізниця отримала й додатковий дохід, в тому числі динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

Держава вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати. А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування. У І кварталі 2026 року має бути створений механізм, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень. Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни.

Маршрути для пілотного запуску визначили на основі аналізу заповненості поїздів, з особливим акцентом на потреби мешканців прифронтових регіонів. Це дозволить стимулювати подорожі для тих українців, для яких ключовим є саме доступний тариф, а не тривалість поїздки, а також частково розвантажити пікові періоди перевезень.

Важливо знати:

▪️Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.

▪️Діти старше 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (завантажте свідоцтво про народження).

▪️За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

▪️Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

▪️Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.

▪️3000 кілометрів не обов'язково використовувати у грудні 2025 року найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

▪️Невикористаний залишок від 3000 кілометрів Україною згодом можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності Укрзалізниці "Залізні Друзі". Цей функціонал з'явиться у застосунку УЗ у 2026 році. Про нього буде повідомлено додатково.

Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський

Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні:

№101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);

№103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;

№109/110 Львів – Миколаїв;

№115/116 Суми – Київ;

№121/122 Миколаїв – Київ;

№127/128 Львів – Запоріжжя;

№141/142 Івано-Франківськ – Чернігів;

№143/144 Суми – Рахів;

№39/40 Солотвино – Запоріжжя;

№45/44 Харків – Ужгород;

№47/48 Запоріжжя – Мукачево;

№51/52 Одеса – Запоріжжя;

№53/54 Дніпро – Одеса;

№61/62 Дніпро – Івано-Франківськ;

№773/774 Київ – Конотоп;

№87/88 Ковель – Запоріжжя;

№ 886/888 Фастів – Чернігів;

№895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

№15/16 Харків – Ясіня;

№17/18 Харків – Ужгород;

№41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+: