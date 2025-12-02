$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 10408 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри

Київ • УНН

 • 234 перегляди

У застосунку "Укрзалізниці" з 3 грудня можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів у межах програми "3000 км Україною", яка діє для прифронтових громад. Безкоштовні квитки доступні на визначених 24 маршрутах у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри

Програма "3000 км Україною" стартувала у тестовому режимі для прифронтових громад, а вже завтра у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох подорожей. Як оформити квиток за "кілометри" та які прифронтові рейси доступні - читайте в матеріалі УНН.

Деталі

На початковому етапі програма зосереджена на маршрутах до та з прифронтових громад. Програма діятиме в рамках президентської програми "Зимової підтримки". 

Уже завтра, 3 грудня, о 10:00 у застосунку "Укрзалізниці" можна буде оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 кілометрів. Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна буде у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах. Їхній перелік оновлюватиметься. Наразі програма не охоплює преміальний сегмент (СВ та 1 клас).   

Перші маршрути за цією програмою поїдуть 5 грудня.

Як оформити квиток за кілометри:

1️⃣Оновіть або встановіть застосунок "Укрзалізниці". Акаунт має бути верифікований через "Дія.Підпис".

2️⃣У застосунку натисніть на позначку "3000" та "Взяти участь" — ви отримаєте свої 3000 км.

3️⃣Оберіть поїзд із позначкою "3000". Вартість квитка автоматично покривається з бонусного кілометрового рахунку.

На цю програму не виділяються додаткові кошти з держбюджету. Рішення Уряду передбачає зокрема компенсатори, щоб Укрзалізниця отримала й додатковий дохід, в тому числі динамічне ціноутворення в преміум-сегменті.

Держава вже розпочала й продовжить співфінансувати пасажирські перевезення, щоб залізниця могла стабільно працювати. А сьогоднішнє рішення уряду дасть старт новому підходу до цього фінансування. У І кварталі 2026 року має бути створений механізм, який компенсуватиме різницю між доступними тарифами для пасажирів і реальною собівартістю перевезень. Це важливий крок для стабільної роботи залізниці під час війни.

Маршрути для пілотного запуску визначили на основі аналізу заповненості поїздів, з особливим акцентом на потреби мешканців прифронтових регіонів. Це дозволить стимулювати подорожі для тих українців, для яких ключовим є саме доступний тариф, а не тривалість поїздки, а також частково розвантажити пікові періоди перевезень.

Важливо знати:

▪️Квиток можна оформити лише на себе та на свою дитину. Оформити на дорослих родичів чи друзів неможливо.

▪️Діти старше 5 років також отримують власні 3000 км. Для цього вони мають бути додані у ваш акаунт у "Дії" (завантажте свідоцтво про народження).

▪️За програмою доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.

▪️Програма покриває лише вартість проїзду. Постіль, чай, перевезення тварин, багажу та інші додаткові сервіси оплачуються окремо.

▪️Кілометри не можна монетизувати, вони діють тільки для подорожей.

▪️3000 кілометрів не обов'язково використовувати у грудні 2025 року  найбільшу кількість місць Укрзалізниця пропонуватиме насамперед у низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).

▪️Невикористаний залишок від 3000 кілометрів Україною згодом можна буде конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності Укрзалізниці "Залізні Друзі". Цей функціонал з'явиться у застосунку УЗ у 2026 році. Про нього буде повідомлено додатково.

Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський01.11.25, 16:06 • 79390 переглядiв

Перелік прифронтових рейсів, доступних у межах програми у грудні:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ);
    • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів;
      • №109/110 Львів – Миколаїв;
        • №115/116 Суми – Київ;
          • №121/122 Миколаїв – Київ;
            • №127/128 Львів – Запоріжжя;
              • №141/142  Івано-Франківськ – Чернігів;
                • №143/144 Суми – Рахів; 
                  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя;
                    • №45/44 Харків – Ужгород;
                      • №47/48 Запоріжжя – Мукачево;
                        • №51/52 Одеса – Запоріжжя; 
                          • №53/54 Дніпро – Одеса;
                            • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ; 
                              • №773/774 Київ – Конотоп;
                                • №87/88 Ковель – Запоріжжя;
                                  • № 886/888 Фастів – Чернігів;
                                    • №895/896 Конотоп – Фастів.

                                      Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

                                      • №15/16 Харків – Ясіня;
                                        • №17/18 Харків – Ужгород; 
                                          • №41/42 Дніпро – Трускавець.

                                            А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

                                            • 719/720 Харків – Київ;
                                              • №723/722 Харків – Київ;
                                                • №731/732 Запоріжжя – Київ.

                                                  Антоніна Туманова

