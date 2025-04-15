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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 314 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 3608 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28956 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 159749 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 138167 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141237 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135923 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135866 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196663 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77706 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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"Гірському" поїзду-шатлу зі Львова продовжують маршрут

З 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів - Рахів продовжить маршрут до станції Ділове. Розклад руху між Львовом та Раховом не зміниться, а кінцева зупинка буде о 21:49 у Діловому.

Суспільство • 16 серпня, 13:56 • 17722 перегляди

Атака рф по залізниці на Харківщині: ремонт уражених ділянок продовжується, але рух вже відкрито

Укрзалізниця повідомляє про відновлення руху після нічної атаки на залізницю в Харківській області. Поїзди з Краматорська прибудуть до Києва опівночі, пасажирів розвозитимуть автобусами.

Суспільство • 20 липня, 14:47 • 59331 перегляди

Укрзалізниця додає жіночі купе ще в 4 поїздах далекого сполучення: перелік рейсів

З 1 серпня Укрзалізниця додасть жіночі купе у чотири поїзди далекого прямування, щоб гарантувати приватність та безпеку пасажирок, які подорожують з дітьми.

Суспільство • 12 липня, 11:28 • 22193 перегляди

Додаткові поїзди запускають з Києва до Львова та до гір

"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Києва до Львова і в гірські пункти призначення, у дні пікових навантажень, щоб задовольнити у тому числі збільшений попит пасажирів на поїздки зі столиці в гори.

Суспільство • 21 червня, 13:59 • 41364 перегляди

Укрзалізниця запускає "гірський шатл": як він буде курсувати

Укрзалізниця призначила курсування поїзда № 816 вихідними зі Львова в Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту і Рахів з докладним розкладом і зупинками.

Суспільство • 29 травня, 17:36 • 21272 перегляди

На Закарпатті у лісгоспі сталась масштабна пожежа: до ліквідації залучили більш як 100 рятувальників

Рятувальники працюють над гасінням пожежі в лісовому господарстві на площі майже 5 га поблизу селища Ясіня Рахівського району Закарпаття, до гасіння залучено 104 особи та 17 одиниць техніки.

Кримінал та НП • 1 квітня, 16:00 • 25413 перегляди

На Закарпатті через зсув ґрунту пошкоджено дорогу державного значення

Сильні зливи спричинили зсуви ґрунту на Закарпатті, пошкодивши лісові дороги та національну трасу.

Кримінал та НП • 29 березня, 15:59 • 26411 перегляди

Смертельна ДТП на Закарпатті: патрульний наїхав на велосипедиста

Патрульний поліцейський на мікроавтобусі збив на смерть велосипедиста в селі Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області.

Кримінал та НП • 28 березня, 17:18 • 25269 перегляди

Україною поїдуть додаткові рейси поїздів на період шкільних канікул

На період весняних шкільних канікул в Україні Укрзалізниця призначає додаткові поїзди до таких популярних напрямків, як Львів, Івано-Франківськ, Ворохта та інші.

Суспільство • 13 березня, 07:41 • 24565 перегляди

День єднання в Україні. Що ще можна відзначити 16 лютого

Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначається День єднання. Подія була започаткована указом президента 14 лютого, за десять днів до повномасштабного російського вторгнення.

Суспільство • 16 лютого, 04:13 • 31545 перегляди

На Рахівщині через зсув опорної стіни частково обмежено рух транспорту: водіїв закликають планувати свій маршрут іншим шляхом

Через обвал кам'яної підпірної стінки частково обмежено рух на ділянці автодороги Н-09 у Рахівському районі.

Суспільство • 8 лютого, 15:22 • 30860 перегляди

На Закарпатті через сильні опади підтопило електропідстанцію

Внаслідок сильних дощів у Закарпатській області України було підтоплено низку будівель, у тому числі місцеву електропідстанцію.

Кримінал та НП • 6 лютого, 12:13 • 25216 перегляди