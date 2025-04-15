З 17 серпня регіональний поїзд №816/815 Львів - Рахів продовжить маршрут до станції Ділове. Розклад руху між Львовом та Раховом не
зміниться, а кінцева зупинка буде о 21:49 у Діловому.
Укрзалізниця повідомляє про відновлення руху після нічної атаки на залізницю в Харківській області. Поїзди з Краматорська прибудуть до Києва опівночі, пасажирів розвозитимуть автобусами.
З 1 серпня Укрзалізниця додасть жіночі купе у чотири поїзди далекого прямування, щоб гарантувати приватність та безпеку пасажирок,
які подорожують з дітьми.
"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди з Києва до Львова і в гірські пункти призначення, у дні пікових навантажень, щоб
задовольнити у тому числі збільшений попит пасажирів на поїздки зі столиці в гори.
Укрзалізниця призначила курсування поїзда № 816 вихідними зі Львова в Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту і Рахів з докладним
розкладом і зупинками.
Рятувальники працюють над гасінням пожежі в лісовому господарстві на площі майже 5 га поблизу селища Ясіня Рахівського району
Закарпаття, до гасіння залучено 104 особи та 17 одиниць техніки.
Сильні зливи спричинили зсуви ґрунту на Закарпатті, пошкодивши лісові дороги та національну трасу.
Патрульний поліцейський на мікроавтобусі збив на смерть велосипедиста в селі Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області.
На період весняних шкільних канікул в Україні Укрзалізниця призначає додаткові поїзди до таких популярних напрямків, як Львів,
Івано-Франківськ, Ворохта та інші.
Сьогодні, 16 лютого, в Україні відзначається День єднання. Подія була започаткована указом президента 14 лютого, за десять днів до повномасштабного російського вторгнення.
Через обвал кам'яної підпірної стінки частково обмежено рух на ділянці автодороги Н-09 у Рахівському районі.
Внаслідок сильних дощів у Закарпатській області України було підтоплено низку будівель, у тому числі місцеву електропідстанцію.