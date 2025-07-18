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На Закарпатті прикордонники затримали "швидку" з фейковим пацієнтом

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Прикордонники Мукачівського загону затримали фейкову карету швидкої допомоги, яка перевозила ухилянта до Румунії. За перевезення чоловік мав сплатити 10 000 доларів США.

На Закарпатті прикордонники затримали "швидку" з фейковим пацієнтом

Прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті затримали фейкову карету швидкої допомоги. В ній під виглядом транспортування хворого намагалися вивезти з країни ухилянта. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.

Деталі

Як встановили оперативники, до організації протиправної діяльності причетний 62-річний житель Рахова, який діяв спільно з двома харків’янами. Їхній "клієнт" - чоловік призовного віку - планував виїхати до Румунії, уникнувши мобілізації.

Для перевезення чоловіка використали автомобіль приватної фірми, що офіційно надає послуги з транспортування хворих. За перевезення чоловік мав сплатити $10 000 - факт передачі коштів задокументовано правоохоронцями.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили п’ять мобільних телефонів, $12 000, 55 тисяч гривень та автомобіль швидкої допомоги марки Renault.

Правоохоронці всіх затримали: "перевізників" чекає кримінальна відповідальність, а порушника – адміністративна.

Нагадаємо

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що кількість спроб незаконного перетину кордону не зростає і не зменшується. Найбільше таких випадків фіксується на кордонах з Румунією та Молдовою.

Рекордна спроба втечі: 19-річний львів'янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон08.07.25, 10:03 • 1685 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Закарпатська область
Державна прикордонна служба України
Рахів
Румунія
Молдова
Харків
Tesla
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