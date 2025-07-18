На Закарпатті прикордонники затримали "швидку" з фейковим пацієнтом
Київ • УНН
Прикордонники Мукачівського загону затримали фейкову карету швидкої допомоги, яка перевозила ухилянта до Румунії. За перевезення чоловік мав сплатити 10 000 доларів США.
Прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті затримали фейкову карету швидкої допомоги. В ній під виглядом транспортування хворого намагалися вивезти з країни ухилянта. Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ), передає УНН.
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Як встановили оперативники, до організації протиправної діяльності причетний 62-річний житель Рахова, який діяв спільно з двома харків’янами. Їхній "клієнт" - чоловік призовного віку - планував виїхати до Румунії, уникнувши мобілізації.
Для перевезення чоловіка використали автомобіль приватної фірми, що офіційно надає послуги з транспортування хворих. За перевезення чоловік мав сплатити $10 000 - факт передачі коштів задокументовано правоохоронцями.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили п’ять мобільних телефонів, $12 000, 55 тисяч гривень та автомобіль швидкої допомоги марки Renault.
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Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що кількість спроб незаконного перетину кордону не зростає і не зменшується. Найбільше таких випадків фіксується на кордонах з Румунією та Молдовою.
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