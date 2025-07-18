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На Закарпатье пограничники задержали "скорую" с фейковым пациентом

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Пограничники Мукачевского отряда задержали фейковую карету скорой помощи, которая перевозила уклониста в Румынию. За перевозку мужчина должен был заплатить 10 000 долларов США.

На Закарпатье пограничники задержали "скорую" с фейковым пациентом

Пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье задержали фейковую карету скорой помощи. В ней под видом транспортировки больного пытались вывезти из страны уклониста. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.

Детали

Как установили оперативники, к организации противоправной деятельности причастен 62-летний житель Рахова, действовавший совместно с двумя харьковчанами. Их "клиент" - мужчина призывного возраста - планировал выехать в Румынию, избежав мобилизации.

Для перевозки мужчины использовали автомобиль частной фирмы, официально предоставляющей услуги по транспортировке больных. За перевозку мужчина должен был заплатить $10 000 - факт передачи средств задокументирован правоохранителями.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли пять мобильных телефонов, $12 000, 55 тысяч гривен и автомобиль скорой помощи марки Renault.

Правоохранители всех задержали: "перевозчиков" ждет уголовная ответственность, а нарушителя – административная.

Напомним

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что количество попыток незаконного пересечения границы не растет и не уменьшается. Больше всего таких случаев фиксируется на границах с Румынией и Молдовой.

Рекордная попытка побега: 19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу08.07.25, 10:03 • 1683 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Закарпатская область
Государственная пограничная служба Украины
Рахов
Румыния
Молдова
Харьков
Tesla
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