На Закарпатье пограничники задержали "скорую" с фейковым пациентом
Киев • УНН
Пограничники Мукачевского отряда задержали фейковую карету скорой помощи, которая перевозила уклониста в Румынию. За перевозку мужчина должен был заплатить 10 000 долларов США.
Пограничники Мукачевского отряда в Закарпатье задержали фейковую карету скорой помощи. В ней под видом транспортировки больного пытались вывезти из страны уклониста. Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), передает УНН.
Детали
Как установили оперативники, к организации противоправной деятельности причастен 62-летний житель Рахова, действовавший совместно с двумя харьковчанами. Их "клиент" - мужчина призывного возраста - планировал выехать в Румынию, избежав мобилизации.
Для перевозки мужчины использовали автомобиль частной фирмы, официально предоставляющей услуги по транспортировке больных. За перевозку мужчина должен был заплатить $10 000 - факт передачи средств задокументирован правоохранителями.
Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли пять мобильных телефонов, $12 000, 55 тысяч гривен и автомобиль скорой помощи марки Renault.
Правоохранители всех задержали: "перевозчиков" ждет уголовная ответственность, а нарушителя – административная.
Напомним
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что количество попыток незаконного пересечения границы не растет и не уменьшается. Больше всего таких случаев фиксируется на границах с Румынией и Молдовой.
Рекордная попытка побега: 19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу08.07.25, 10:03 • 1683 просмотра