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Рекордная попытка побега: 19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу

Киев • УНН

 • 125 просмотра

На Закарпатье задержали 19-летнего львовянина, который в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу. Он пытался попасть в Венгрию, ища лучших условий жизни.

Рекордная попытка побега: 19-летний львовянин 13 раз пытался незаконно пересечь границу

На границе в Закарпатской области задержали 19-летнего юношу, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, пишет УНН.

В пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пересечь границу с Венгрией. Как выяснилось, это была его тринадцатая попытка незаконного пересечения границы.

- говорится в сообщении.

Пограничный наряд, осматривавший грузовики, заметил неизвестного, пешком направлявшегося в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова.

Юноша рассказал, что из-за материального положения решил искать лучших условий жизни в странах ЕС. Поскольку он не имел законных оснований для выезда за пределы Украины в период действия военного положения, решил пересекать границу самостоятельно. Он поездом добрался из Львова до Чопа, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся незамеченным пробраться к границе. Эта попытка, как и двенадцать прошлых, также оказалась неудачной. Во время проверочных мероприятий пограничники установили, что с ноября 2024 года львовянин "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией.

Правонарушитель задержан в административном порядке. Он будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины07.07.25, 15:41 • 1250 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная пограничная служба Украины
Европейский Союз
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Львов
Tesla
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