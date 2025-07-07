В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы. Это уже около 20-го такого случая в горах с начала полномасштабного вторжения.
В горах вблизи границы военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили тело мужчины, сообщили в ГПСУ в понедельник, пишет УНН.
В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело погибшего
Детали
Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины сегодня во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы, о чем проинформировали представителей полиции. Личность погибшего устанавливается.
Дополнение
Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину пограничники зафиксировали в горах около 20 таких случаев.