В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины

В горах вблизи границы военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили тело мужчины, сообщили в ГПСУ в понедельник, пишет УНН.

В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело погибшего - сообщили в ГПСУ.

Детали

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины сегодня во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы, о чем проинформировали представителей полиции. Личность погибшего устанавливается.

Дополнение

Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину пограничники зафиксировали в горах около 20 таких случаев.