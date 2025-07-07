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В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины

Киев • УНН

 • 567 просмотра

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы. Это уже около 20-го такого случая в горах с начала полномасштабного вторжения.

В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело мужчины

В горах вблизи границы военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили тело мужчины, сообщили в ГПСУ в понедельник, пишет УНН.

В горах вблизи границы пограничники обнаружили тело погибшего

- сообщили в ГПСУ.

Детали

Пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины сегодня во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы, о чем проинформировали представителей полиции. Личность погибшего устанавливается.

Дополнение

Всего с начала полномасштабного вторжения россии в Украину пограничники зафиксировали в горах около 20 таких случаев.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная пограничная служба Украины
Румыния
Украина
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