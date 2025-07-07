У горах поблизу кордону прикордонники виявили тіло чоловіка

У горах поблизу кордону військовослужбовці Держприкордонслужби виявили тіло чоловіка, повідомили у ДПСУ у понеділок, пише УНН.

У горах поблизу кордону прикордонники виявили тіло загиблого - повідомили в ДПСУ.

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Прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка сьогодні під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону, про що поінформували представників поліції. Особу загиблого встановлюють.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну прикордонники зафіксували в горах близько 20 таких випадків.