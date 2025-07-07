У горах поблизу кордону прикордонники виявили тіло чоловіка
Київ • УНН
Прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону. Це вже близько 20-го такого випадку в горах з початку повномасштабного вторгнення.
У горах поблизу кордону військовослужбовці Держприкордонслужби виявили тіло чоловіка, повідомили у ДПСУ у понеділок, пише УНН.
У горах поблизу кордону прикордонники виявили тіло загиблого
Деталі
Прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка сьогодні під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону, про що поінформували представників поліції. Особу загиблого встановлюють.
Доповнення
Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну прикордонники зафіксували в горах близько 20 таких випадків.