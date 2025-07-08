Рекордна спроба втечі: 19-річний львів'янин 13 разів намагався незаконно перетнути кордон

На кордоні у Закарпатській області затримали 19-річного юнака, який вже втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, пише УНН.

У пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно перетнути кордон з Угорщиною. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону - йдеться у повідомленні.

Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

Юнак розповів, що через матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою. Під час перевірочних заходів прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Правопорушника затримали в адміністративному порядку. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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