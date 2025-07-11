Кількість спроб незаконного перетину кордону не збільшується, проте і не зменшується - Демченко

Кількісні показники незаконних спроб перетину кордону не зростає. За останні місяці тенденція немає коливань ні до збільшення, ні до зменшення. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"На щастя, спроб незаконного перетину кордону… їх кількісні показники щодо таких дій, порушників не зростає. За останні місяці тенденція немає коливань ні до збільшення, ні до зменшення, бо щоденно ми затримуємо порушників, які намагаються в незаконний спосіб перетнути лінію державного кордону. Найбільше таких випадків - це ділянки кордону з Румунією та Молдовою. Найменше - ділянка кордону з Польщею", - сказав Демченко.

Нагадаємо

На кордоні у Закарпатській області затримали 19-річного юнака, який вже втринадцяте намагався незаконно перетнути кордон.