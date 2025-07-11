Количество попыток незаконного пересечения границы не увеличивается, однако и не уменьшается - Демченко
Киев • УНН
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что количество попыток незаконного пересечения границы не растет и не уменьшается. Больше всего таких случаев фиксируется на границах с Румынией и Молдовой.
Количественные показатели незаконных попыток пересечения границы не растут. За последние месяцы тенденция не имеет колебаний ни к увеличению, ни к уменьшению. Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"К счастью, попыток незаконного пересечения границы… их количественные показатели по таким действиям, нарушителей не растут. За последние месяцы тенденция не имеет колебаний ни к увеличению, ни к уменьшению, потому что ежедневно мы задерживаем нарушителей, которые пытаются незаконным способом пересечь линию государственной границы. Больше всего таких случаев - это участки границы с Румынией и Молдовой. Меньше всего - участок границы с Польшей", - сказал Демченко.
Напомним
На границе в Закарпатской области задержали 19-летнего юношу, который уже в тринадцатый раз пытался незаконно пересечь границу.