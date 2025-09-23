$41.380.13
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 16047 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 20523 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 36318 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 39573 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 39836 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 60318 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68210 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62934 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30521 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
14 поїздів затримуються в дорозі після нічної атаки рф, один на понад 5 годин - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Внаслідок нічної атаки рф та пошкодження інфраструктури 14 поїздів Укрзалізниці затримуються. Серед них поїзд №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний має затримку понад 5 годин, а поїзд №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. — понад годину.

14 поїздів затримуються в дорозі після нічної атаки рф, один на понад 5 годин - Укрзалізниця

Після нічної атаки рф і пошкодження інфраструктури відомо про затримку в дорозі 14 поїздів, серед яких одного - на понад 5 годин, а ще одного - на понад годину. Такі оновлені станом на 12:26 23 вересня дані оприлюднила Укрзалізниця, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:

  • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+5:31);
    • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:47);
      • №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:51);
        • №749/750 Будапешт-Келєнфельд-Київ-Пас. (+0:40);
          • №749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+0:37);
            • №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:23);
              • №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:17);
                • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:11);
                  • №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево (+0:09);
                    • №7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+0:07);
                      • №83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:07);
                        • №233/234 Рахів-Київ-Пас. (+0:07);
                          • №59/60 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+0:06);
                            • №25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:05).

                              Нагадаємо

                              Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.

                              Юлія Шрамко

