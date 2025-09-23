14 поїздів затримуються в дорозі після нічної атаки рф, один на понад 5 годин - Укрзалізниця

Після нічної атаки рф і пошкодження інфраструктури відомо про затримку в дорозі 14 поїздів, серед яких одного - на понад 5 годин, а ще одного - на понад годину. Такі оновлені станом на 12:26 23 вересня дані оприлюднила Укрзалізниця, пише УНН.

Деталі

За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+5:31);

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:47);

№31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:51);

№749/750 Будапешт-Келєнфельд-Київ-Пас. (+0:40);

№749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+0:37);

№127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:23);

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:17);

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:11);

№47/48 Запоріжжя-1-Мукачево (+0:09);

№7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+0:07);

№83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:07);

№233/234 Рахів-Київ-Пас. (+0:07);

№59/60 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+0:06);

№25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:05).

Нагадаємо

Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.

