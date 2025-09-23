14 поїздів затримуються в дорозі після нічної атаки рф, один на понад 5 годин - Укрзалізниця
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки рф та пошкодження інфраструктури 14 поїздів Укрзалізниці затримуються. Серед них поїзд №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний має затримку понад 5 годин, а поїзд №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. — понад годину.
Деталі
За даними УЗ, затримуються наступні поїзди:
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+5:31);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+1:47);
- №31/32 Пшемисль Головний-Запоріжжя-1 (+0:51);
- №749/750 Будапешт-Келєнфельд-Київ-Пас. (+0:40);
- №749/750 Ужгород-Київ-Пас. (+0:37);
- №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:23);
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:17);
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:11);
- №47/48 Запоріжжя-1-Мукачево (+0:09);
- №7/8 Одеса-Головна-Харків-Пас. (+0:07);
- №83/84 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:07);
- №233/234 Рахів-Київ-Пас. (+0:07);
- №59/60 Харків-Пас.-Одеса-Головна (+0:06);
- №25/26 Одеса-Головна-Ясіня (+0:05).
Нагадаємо
Внаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками.
