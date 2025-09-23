14 поездов задерживаются в пути после ночной атаки рф, один более чем на 5 часов - Укрзализныця
Киев • УНН
В результате ночной атаки РФ и повреждения инфраструктуры 14 поездов Укрзализныци задерживаются. Среди них поезд №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный имеет задержку более 5 часов, а поезд №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. - более часа.
После ночной атаки рф и повреждения инфраструктуры известно о задержке в пути 14 поездов, среди которых одного - более чем на 5 часов, а еще одного - более чем на час. Такие обновленные по состоянию на 12:26 23 сентября данные обнародовала Укрзализныця, пишет УНН.
Детали
По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:
- №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+5:31);
- №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+1:47);
- №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:51);
- №749/750 Будапешт-Келенфельд-Киев-Пасс. (+0:40);
- №749/750 Ужгород-Киев-Пасс. (+0:37);
- №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:23);
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:17);
- №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:11);
- №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:09);
- №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пасс. (+0:07);
- №83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:07);
- №233/234 Рахов-Киев-Пасс. (+0:07);
- №59/60 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+0:06);
- №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:05).
Напомним
В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками.
Россия атаковала объект инфраструктуры в Кировоградской области23.09.25, 07:31 • 2650 просмотров