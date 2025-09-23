$41.380.13
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
14 поездов задерживаются в пути после ночной атаки рф, один более чем на 5 часов - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

В результате ночной атаки РФ и повреждения инфраструктуры 14 поездов Укрзализныци задерживаются. Среди них поезд №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный имеет задержку более 5 часов, а поезд №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. - более часа.

14 поездов задерживаются в пути после ночной атаки рф, один более чем на 5 часов - Укрзализныця

После ночной атаки рф и повреждения инфраструктуры известно о задержке в пути 14 поездов, среди которых одного - более чем на 5 часов, а еще одного - более чем на час. Такие обновленные по состоянию на 12:26 23 сентября данные обнародовала Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

  • №749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+5:31);
    • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+1:47);
      • №31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:51);
        • №749/750 Будапешт-Келенфельд-Киев-Пасс. (+0:40);
          • №749/750 Ужгород-Киев-Пасс. (+0:37);
            • №127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:23);
              • №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:17);
                • №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:11);
                  • №47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:09);
                    • №7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пасс. (+0:07);
                      • №83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:07);
                        • №233/234 Рахов-Киев-Пасс. (+0:07);
                          • №59/60 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+0:06);
                            • №25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:05).

                              Напомним

                              В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками.

                              Россия атаковала объект инфраструктуры в Кировоградской области

                              Юлия Шрамко

                              Общество
                              Кировоградская область
                              Украинская железная дорога
                              Вена
                              Рахов
                              Ясиня
                              Будапешт
                              Ужгород
                              Мукачево
                              Краматорск
                              Запорожье
                              Львов
                              Одесса
                              Киев
                              Харьков