14 поездов задерживаются в пути после ночной атаки рф, один более чем на 5 часов - Укрзализныця

После ночной атаки рф и повреждения инфраструктуры известно о задержке в пути 14 поездов, среди которых одного - более чем на 5 часов, а еще одного - более чем на час. Такие обновленные по состоянию на 12:26 23 сентября данные обнародовала Укрзализныця, пишет УНН.

Детали

По данным УЗ, задерживаются следующие поезда:

№749/750 Киев-Пасс.-Вена Главный (+5:31);

№9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+1:47);

№31/32 Пшемысль Главный-Запорожье-1 (+0:51);

№749/750 Будапешт-Келенфельд-Киев-Пасс. (+0:40);

№749/750 Ужгород-Киев-Пасс. (+0:37);

№127/128 Львов-Запорожье-1 (+0:23);

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:17);

№127/128 Запорожье-1-Львов (+0:11);

№47/48 Запорожье-1-Мукачево (+0:09);

№7/8 Одесса-Главная-Харьков-Пасс. (+0:07);

№83/84 Солотвино-1-Киев-Пасс. (+0:07);

№233/234 Рахов-Киев-Пасс. (+0:07);

№59/60 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+0:06);

№25/26 Одесса-Главная-Ясиня (+0:05).

Напомним

В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками.

