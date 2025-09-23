$41.250.00
22 сентября, 20:12 • 11020 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 24510 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 29401 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 33844 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 48732 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 59832 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 56694 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 28743 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 52975 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 25594 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Россия атаковала объект инфраструктуры в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Ночью 23 сентября Россия атаковала Кировоградскую область, повредив объект инфраструктуры. По информации главы ОВА Андрея Райковича, пострадавших нет.

Россия атаковала объект инфраструктуры в Кировоградской области

В ночь на 23 сентября Россия атаковала Кировоградскую область. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших, пожар локализован. Об этом сообщает глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, передает УНН.

Ночью враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, обошлось без пострадавших

- написал Райкович в своем Telegram-канале.

"Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", - добавил он.

Напомним

Ночью 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БпЛА, зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, пострадавших нет.

Один человек погиб в результате авиаударов РФ по Запорожью23.09.25, 05:21 • 1030 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Кировоградская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чернигов