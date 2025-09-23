Россия атаковала объект инфраструктуры в Кировоградской области
Киев • УНН
Ночью 23 сентября Россия атаковала Кировоградскую область, повредив объект инфраструктуры. По информации главы ОВА Андрея Райковича, пострадавших нет.
В ночь на 23 сентября Россия атаковала Кировоградскую область. В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры. Обошлось без пострадавших, пожар локализован. Об этом сообщает глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, передает УНН.
Ночью враг снова совершил дроновую атаку по объекту инфраструктуры нашей области. К счастью, обошлось без пострадавших
"Пожар локализовали спасатели ГСЧС. На месте также работают все соответствующие службы", - добавил он.
Напомним
Ночью 23 сентября российские войска атаковали Чернигов ударными БпЛА, зафиксировано по меньшей мере два взрыва. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры, пострадавших нет.
Один человек погиб в результате авиаударов РФ по Запорожью23.09.25, 05:21 • 1030 просмотров