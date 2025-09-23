Один человек погиб в результате авиаударов РФ по Запорожью
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Запорожье 23 сентября погиб один человек. Российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по частной застройке и промышленным объектам.
Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье в ночь на 23 сентября. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Подробности
Россияне ночью авиабомбами ударили по областному центру. Попали в частную застройку и объекты промышленной инфраструктуры.
Погиб мужчина - его тело спасатели достали из-под завалов
Напомним, в ночь на 23 сентября российские войска нанесли шесть ударов управляемыми авиабомбами по Запорожью. Враг попал в частные домовладения и объекты промышленной инфраструктуры, вызвав разрушения домов и пожары.
